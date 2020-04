Mobilne kasy pojawiły się w Biedronkach

Od 1 kwietnia do sklepu może wejść trzy razy tyle osób, ile jest kas, dlatego do Biedronek wjechały kasy mobilne. Internet obiegły zdjęcia maila pracownika z instrukcjami, że kasy nie mają być używane, a nawet podłączone do prądu. Sieć odpiera zarzuty, że kasy będą podłączone najpóźniej do 6 kwietnia - informuje Wirtualna Polska.

Przypomnijmy: od 1 kwietnia do sklepu może wejść maksymalnie trzy razy tyle osób, ile jest kas. Przez to przed sklepami od kilku dni tworzą się ogromne kolejki, mimo że większość sieci handlowych wydłużyła godziny pracy, a niektóre są czynne nawet całodobowo.



Biedronka postanowiła zwiększyć limit w wybranych sklepach. Jak tłumaczą przedstawiciele spółki w rozmowie z WP Finanse, kasy mobilne dotąd funkcjonowały w namiotach wyprzedażowych, które teraz są zamknięte. Na czas pandemii, sieć postanowiła relokować kasy i wstawić mobilne urządzenia do tych sklepów, w których jest to możliwe.

Biedronka zapewnia, że dotyczy to tylko tych sklepów, gdzie zamontowanie takich kas będzie bezpieczne. Głównie dotyczy to sklepów o dużej powierzchni, w których jest mała liczba kas.

