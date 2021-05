Mobilne outlety Biedronki znów wyjeżdżają w Polskę

Outlet Truck Biedronki z ofertą przecenionych artykułów przemysłowych, fot. materiały prasowe

Do mniejszych miejscowości wyruszyły Mobilne Outlety Biedronki. W okresie od początku maja do końca czerwca bieżącego roku naczepy wyprzedażowe będą obecne w 18 sklepach na terenie 14 miejscowości.

Outlety to placówki sieci Biedronka, w których klienci znajdą szeroki wybór artykułów przemysłowych objętych promocją „Kup 2 i zapłać o 50% mniej za każdy”. Obecnie sieć Biedronka prowadzi 9 sklepów w tym formacie zlokalizowanych w 7 miastach. Dodatkowo Biedronka umożliwia klientom zakupy w Mobilnych Outletach, które odwiedzają różne miasta w kraju.

- Format Outletu wykorzystywany jest do organizowania wyprzedaży pełnowartościowych produktów przemysłowych. W dostępnym asortymencie sklepu klienci znajdą przede wszystkim drobny sprzęt AGD, meble, akcesoria, produkty dla dzieci, wybrane artykuły kosmetyczne i chemii gospodarczej czy produkty dla zwierząt. Średnia liczba artykułów w sklepie wyprzedażowym wynosi około 2500-3000 produktów.

Sieć Biedronka prowadzi 9 sklepów stacjonarnych w formacie outletu, zlokalizowanych w 7 miastach. Są to Gdańsk, Leszno, Łomża, Pyskowice, Żarów, Mława i Twardogóra.

- Artykuły przemysłowe cieszą się w Biedronce dużą popularnością dlatego od kilku lat oferujemy klientom te produkty w obniżonych cenach nie tylko w standardowych sklepach naszej sieci, ale również w stacjonarnych i mobilnych Outletach. Teraz by być jeszcze bliżej naszych klientów ponownie w trasę wypuściliśmy nasze mobilne outlety, by klienci bez konieczności odbywania długich podróży mogli nabyć ulubione artykuły non-food - mówi Karol Leszczyński, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

By umożliwić klientom zakupy nie tylko w sklepach stacjonarnych, śladem udanych działań z ubiegłego roku do mniejszych miejscowości wyruszyły Mobilne Outlety Biedronki. W okresie od początku maja do końca czerwca bieżącego roku naczepy wyprzedażowe będą obecne w 18 sklepach na terenie 14 miejscowości.

Przyczepy wyprzedażowa to mobilna formuła sprzedaży. Każda naczepa ma powierzchnię 36 metrów kwadratowych i pomieści aż 15 palet towaru. By maksymalnie zwiększyć komfort zakupów, sieć wyposażyła przyczepy w terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą, a także ogrzewanie i klimatyzację.