Mobilne Żabki ruszają w Polskę. Pojawią się na festiwalach

Sieć Żabka opracowała wiele formatów sklepów, tak by klienci mogli korzystać z jej oferty w wszędzie tam, gdzie tego potrzebują – w drodze do i z pracy, na wakacjach czy w podróży. Jednym z innowacyjnych konceptów jest mobilna Żabka, która od kilku lat jest obecna na wydarzeniach w całym kraju.

– Przy wyborze lokalizacji, w których pojawiają się nasze mobilne Żabki, kierujemy się przede wszystkim charakterem i rodzajem wydarzeń. Chcemy zapewnić uczestnikom festiwali wygodny dostęp do produktów w miejscach, gdzie nie ma tradycyjnych sklepów lub są one trudno dostępne. Staramy się dostosować ofertę do oczekiwań i preferencji konsumentów, a naszym priorytetem jest szybkość i jakość przygotowanych dań i przekąsek. W mobilnych Żabkach oferujemy głównie produkty food-to-go, które można łatwo zabrać ze sobą i cieszyć się nimi np. podczas ulubionych koncertów. Tylko w zeszłym sezonie w mobilnych sklepach sprzedaliśmy blisko 10 tys. hot dogów amerykańskich i 7 tys. butelek wody mineralnej – mówi Jerzy Roguski, dyrektor ds. komercyjnych i rozwoju w Żabka Polska.