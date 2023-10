Modelowy przykład współpracy. Oto jak Carrefour dogadał się z dostawcą

W sierpniu br. podczas gwałtownej nawałnicy z gradobiciem w gminach Raciechowice i Jodłownik (woj. małopolskie), niemal całkowicie zniszczone zostały uprawy sadowników należących do Spółdzielni Ogrodniczej Grodzisko - jednego z pierwszych dostawców marki “Jakość z Natury”, należącej do Carrefour Polska.

Sieć wspólnie ze swoim dostawcą, stworzyła specjalną linię soków tłoczonych, które pozwolą sadownikom pokryć część poniesionych strat oraz wykorzystać owoce, które nie nadają się do celów konsumpcyjnych.

Zniszczone zostały sady jabłoniowe w powiecie myślenickim

Zmiany klimatyczne mają coraz większy wpływ na nasze życie. Ich następstwami są nie tylko gorące lata i rekordy temperatur, ale także gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które coraz częściej, niespodziewanie pojawiają się w różnych regionach naszego kraju. 26 sierpnia br. w wyniku nawałnicy i gradobicia niemal całkowicie zniszczone zostały sady jabłoniowe w powiecie myślenickim (woj. małopolskie), w tym głównie w miejscowościach Raciechowice i Jodłownik. Wśród poszkodowanych sadowników znalazło się m.in. 8 członków Spółdzielni Ogrodniczej Grodzisko, która od 1998 roku jest stałym dostawcą jabłek, gruszek i soków pod marką własną Carrefour “Jakość z Natury”. To marka, której produkty uprawiane są zgodnie ze standardami rolnictwa zrównoważonego - poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dbałością o bioróżnorodność.

Dialog sieci Carrefour z dostawcą

- To, co się wtedy wydarzyło, ciężko opisać słowami. To tragedia wszystkich naszych sadowników. Czegoś takiego w historii naszej gminy nigdy nie było. Grad niemalże w 100% zniszczył nasze jabłka, a wichura wykarczowała sady. Wielu naszych spółdzielców straciło dorobek całego życia - powiedział Stanisław Majka, sadownik należący do Spółdzielni Ogrodniczej Grodzisko i jedna z twarzy produktów marki “Jakość z Natury”.

W odpowiedzi na trudną sytuację swojego dostawcy, Carrefour zaproponował wspólne przedsięwzięcie, które pozwoli sadownikom zrekompensować część poniesionych strat. W związku z tym, że większość jabłek dotkniętych tą klęską żywiołową nie nadaje się do celów konsumpcyjnych (z uwagi na widoczne ślady po gradzie), zostaną one przetworzone na pełnowartościowe soki tłoczone i zaoferowane do sprzedaży w uproszczonych, 3-litrowych opakowaniach.

- Carrefour od lat ceniony jest w Polsce za bardzo dobre relacje ze swoimi partnerami handlowymi, dlatego nie mogliśmy przejść obojętnie obok klęski, która dotknęła jednego z naszych pierwszych dostawców marki własnej, Spółdzielnię Ogrodniczą Grodzisko. 23 października ruszamy we wszystkich naszych hiper- i supermarketach w Polsce z wyjątkową akcją pomocową, w ramach której zaoferujemy klientom możliwość zakupu soku tłoczonego z jabłek dotkniętych gradobiciem, w 3-litrowych kartonach i rewelacyjnej cenie 9,99 zł, czyli blisko 2 razy taniej niż w standardowej ofercie sklepowej - mówi Krzysztof Dobczyński, Dyrektor Handlowy Produktów Dużej Konsumpcji i Produktów Świeżych w Carrefour Polska. Tak duża obniżka była możliwa dzięki zredukowaniu do minimum kosztów produkcyjnych, zmianie opakowań na minimalistyczne oraz rezygnacji z marży przez Carrefour i producenta opakowań. Wierzymy, że dzięki tej akcji, wspólnie z klientami, pomożemy sadowników przetrwać ten trudny dla nich rok - podsumowuje Dobczyński.

Do sprzedaży w sklepach Carrefour zostało przygotowanych kilkadziesiąt tysięcy soków, których sprzedaż prowadzona będzie do wyczerpania zapasów. Carrefour zobowiązał się także do przygotowania działań komunikacyjnych, które będą wspierały ten szczytny cel.

Aktualnie gamę produktów Jakość z Natury Carrefour stanowi 40 linii i 160 produktów pochodzących od 68 producentów.