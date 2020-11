Morawiecki: Co najmniej 35 do 40 mld zł dla firm

fot. za KPRM

W nowej tarczy 2.0 znajdą się dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, świadczenia postojowe, zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.





Premier podkreślił w czwartek na konferencji prasowej, że nie możemy utknąć w "ślepym zaułku", który będzie blokował rozwój gospodarczy na lata.

- Potrzebne jest ratowanie tych branż w najtrudniejszej sytuacji, a w roku 2021 kombinacja wielu instrumentów finansowych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych dla przedsiębiorców, ale także dla pracowników, po to, żeby tarcza branżowa, tarcza 2.0 okazała się jak najbardziej skutecznym mechanizmem - powiedział szef rządu.

- Będziemy robić wszystko dla ratowania miejsc pracy, i dla ratowania potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców - powiedział Morawiecki.

Premier zapowiedział, że "działania w ramach tarczy 2.0. będą działaniami, które częściowo znamy z naszego instrumentalium wiosennego".

- Tarcza 2.0 to co najmniej 35 do 40 mld zł, 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych firm; dla średnich i większych to pozostałe 25-27 mld zł – powiedział premier zapowiadając na konferencji prasowej wdrożenie nowego programu pomocy.

- O ile pierwsza tarcza uratowała gospodarkę w tamtej fali kryzysu (…), dzisiaj patrzymy przede wszystkim na te branże, które są najbardziej dotknięte – dodał. Powiedział, że chodzi o ok. 40 branż w tym: gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę, a także kulturę i rozrywkę.

Do 3 mld zł wsparcia mikrofirm

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z prawie 40 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności

Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro

Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego

Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł

Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów

Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19

Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy

Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)