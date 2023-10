Morawiecki w sklepie po Tesco mówi o lokalnej repolonizacji

- Budowanie silnej polskiej gospodarki jest dla rządu bardzo ważne. Dlatego cieszy informacja, gdy polski przedsiębiorca przejmuje lokal od zachodnioeuropejskiej sieci wielkopowierzchniowych sklepów - podaje kancelaria premiera Morawieckiego.

Mateusz Morawiecki odwiedza sklep JAN. Placówka działa w lokalizacji po Tesco

Premier odwiedził Centrum Zakupowe JAN w Brzeszczach, które już może pochwalić się „lokalną półką”. Sklep ten sprzedaje polskie produkty od regionalnych producentów i rolników. To przykład skrócenia drogi od pola do stołu w praktyce.

Przejęcie lokalu od zachodnioeuropejskiej sieci. Lokalna repolonizacja

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Brzeszcze, w których działa Centrum Zakupowe JAN. Sklep ten został otwarty w przejętym od zachodnioeuropejskiej sieci sklepów.

- Dzisiaj cały czas mamy do czynienia z ogromną siłą międzynarodowych dyskontów i sklepów wielkopowierzchniowych. Wielkim osiągnięciem jest fakt, że polscy przedsiębiorcy potrafią w takim sklepie zdobywać rynek i klientów -podaje kancelaria premiera.

– Tutaj wcześniej było Tesco. Polski przedsiębiorca przejął to miejsce po tym sklepie. A więc mamy do czynienia z taką lokalną repolonizacją, która szczególnie cieszy, ponieważ pokazuje, że polski kapitał, polski przedsiębiorca i polska przedsiębiorczość może też zacząć przejmować tych, którzy wcześniej zdominowali polski handel – powiedział szef polskiego rządu.

Program lokalna półka

Maksymalne skrócenie drogi transportowania produktów od pola do stołu, to jedno z założeń rządu. – Nasz program “lokalna półka” jest tutaj, na tych półkach wokół mnie realizowany w praktyce. Od lokalnych rolników, lokalnych sadowników odbierany jest towar bezpośrednio na półki. Czyli, to co często mówimy – skrócenie drogi od pola do stołu – staje się faktem. Jest po prostu praktyką dnia codziennego – pokreślił premier Mateusz Morawiecki.