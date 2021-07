MRPiT: Spadek liczby małych sklepów to wynik konsolidacji, a nie zakazu handlu w niedziele

Liczba placówek handlowych jest dziś szacowana na 99,4 tysiąca. Kiedy wprowadzano zakaz handlu, było ich prawie 106 tysięcy, fot. shutterstock

Zakaz handlu w niedziele powoli staje się martwym przepisem. Już kilkanaście sieci handlowo-spożywczych w Polsce daje klientom możliwość przeczesywania sklepowych alejek w dzień wolny od pracy - uważa poseł Paweł Szramka.

Martwy przepis

Poseł Paweł Szramka wystosował interpelację ws. efektów wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. Jak pisze:" W ciągu 3 lat od wprowadzenia w Polsce zakazu niedzielnego handlu ubyło nam 6500 sklepów. Największy spadek zaliczyły małe, czyli te, którym zakaz miał pomóc. Zakaz handlu miał pomóc takim przedsiębiorcom prowadzącym małe sklepy. Był to jeden z koronnych argumentów za jego wprowadzeniem. Ten cel nie został zrealizowany. (...)

Liczba placówek handlowych jest dziś szacowana na 99,4 tysiąca. Kiedy wprowadzano zakaz handlu, było ich prawie 106 tysięcy. Największy spadek zanotowano w 2019 roku – wtedy zamknięto 4600 sklepów. Dziś w Polsce działa 28 793 małych sklepów. Podczas pandemicznego 2020 roku umocniły się duże sklepy – supermarkety i dyskonty. To właśnie w nich robiło się nam zakupy najszybciej i najwygodniej.

W związku z powyższym jaki jest cel utrzymywania tego szkodliwego i coraz częściej omijanego przepisu, skoro jego efekty tylko szkodą polskiej gospodarce i właścicielom małych sklepów, a wzmacniają sieci zagraniczne?"

Długookresowa tendencja

Odpowiedzi udzieliła Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Czytamy w niej m.in.

" Analizując obecną sytuację podmiotów handlowych, trzeba zwrócić uwagę, że jest to segment, który od początku transformacji podlegał istotnym przekształceniom, a zmiany struktury tego rynku obserwujemy cały czas. Po wprowadzeniu gospodarki rynkowej sklepy niezależne przeżywały przez kilka lat bardzo dynamiczny rozwój. Z czasem na rynku zaistniały procesy konsolidacyjne, które dały początek wielu polskim sieciom i grupom handlowym. Wraz z pojawieniem się zagranicznej konkurencji, sklepy niezależne zaczęły tracić udziały rynkowe na rzecz super- i hipermarketów, a później także dyskontów. Kolejną tendencją wpływającą na strukturę segmentu handlu jest rozwój sieci małopowierzchniowych, który obserwuje się od kilku lat. Eksperci zwracają także uwagę na

wzrost liczby nowoczesnych sklepów spożywczych, co również wpływa na sytuację małych,

niezależnych sklepów. Należy zatem podkreślić, że spadek liczebności w grupie małych sklepów jest tendencją długookresową wynikającą z procesów gospodarczych, która zaistniała na długo przed wprowadzeniem regulacji ograniczającej handel w niedziele i święta. Potwierdzają to dostępne dane GUS z zakresu liczebności podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON i deklarujących aktywne prowadzenie działalności.

Zgodnie z tymi danymi spadek liczby podmiotów w handlu detalicznym rozpoczął się na długo przed wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedziele, dlatego nie powinien być traktowany jako skutek zmiany legislacyjnej, a raczej długofalowa tendencja wynikająca m.in. z koncentracji rynku w branży handlowej, przewagi cenowej większych podmiotów, zmiany wyborów konsumentów, a w konsekwencji spadku rentowności małych sklepów. (...)

Niezależnie od powyższego pragnę zapewnić, że wszelkie napływające do Ministerstwa

Rozwoju, Pracy i Technologii informacje związane ze stosowaniem ustawy z dnia 10

stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, a także

postulaty zmian w tej ustawie, są poddawane analizie."