Muchy paraliżują pracę sklepów Dino i Biedronka

- Powodem zamknięcia sklepów była plaga much. To problem, który dotyczy trzech miejscowości Ligoty Pięknej, Wiszni Małej i miejscowości Malin. W pobliżu działa ferma drobiu, skąd najprawdopodobniej te muchy przybywają. Zdecydowaliśmy, że powinno się zamknąć części sklepów, gdzie są stoiska z otwartą żywnością. Obsługa musi dokonać deratyzacji i zgłosić nam to. Dopiero jak nasza kontrola wykaże, że nie ma już żadnego zagrożenia, to wydamy decyzję o ponownym otwarciu tych przestrzeni w sklepach - powiedział money.pl dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy Szymon Klakočar.

Więcej na finase.wp.pl