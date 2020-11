Na co musi przygotować się handel? Rząd przedstawił różne scenariusze

fot. shutterstock

Rząd poinformował, że od 28 listopada zostaną otwarte galerie handlowe. Dodano, że w sklepach w galeriach ma obowiązywać limit: maksymalnie 1 osoba na 15 m kw. A jakie obostrzenia dotkną handel przy wzroście lub znaczącym spadku zachorowań?





W ramach prac rządowych przygotowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa. Są to trzy warianty obostrzeń, po które rząd będzie sięgać w zależności od rozwoju sytuacji.

Przygotowano projekty: etapu odpowiedzialności mającego obowiązywać od 28 listopada do 27 grudnia br., etapu stabilizacji (trzy nowe strefy - czerwoną, żółtą i zieloną) oraz etap kwarantanny narodowej, która mogłaby zostać wprowadzona "w ostateczności".

- Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań - podał rząd.

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywrócono jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętajmy, że w przestrzeni publicznej jest obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu należy zdezynfekować ręce lub nałożyć rękawiczki ochronne.

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

STREFA CZERWONA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys

Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2

Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

STREFA ŻÓŁTA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

STREFA ZIELONA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Sklepy i galerie - działalność bez ograniczeń

W przypadku kwarantanny narodowej - nadal - od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 - obowiązywałyby "godziny dla seniorów", czyli osób powyżej 60. roku życia. W galeriach handlowych mogłyby - zgodnie z projektem - działać tylko wybrane sklepy zaś limit zagęszczenia klientów wynosiłby jedną osobę na 20 m.kw.