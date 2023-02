Na Dino można zarobić? Rekordy na giełdzie

Jak wspomina money.pl, jeszcze w 2019 r. za jedną akcję Dino płacono mniej niż 100 zł, teraz Dino zbliżył się do granicy 400 zł. We wtorek za jedną akcję płacono nawet 394 zł. To blisko 48-krotność zysku na akcję wypracowanego przez spółkę w 2021 r. (8,21 zł).

Dino tuż za PKO BP i Orlenem

Latem 2022 r. spółka była już przez moment największą spółką (pod względem giełdowej wyceny) na GPW. Teraz jest trzecia, zaraz za PKO BP (40 miliardów zł) i z dużą stratą do Orlenu (76 miliardów zł), który tak dużą przewagę zyskał dzięki fuzji z Lotosem i PGNiG.

Dino to wiodący gracz w rosnącym segmencie średniej wielkości supermarketów. Na koniec 2022 r. sieć liczyła już 2156 sklepów. Spółka informuje, że w jej sklepach codziennie zakupy robi średnio ponad 1,6 mln osób dziennie.

Przypomnijmy, po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 14,1 mld zł, były o 48,5% wyższe niż w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. i przekroczyły przychody osiągnięte w całym 2021 r. (13,4 mld zł).