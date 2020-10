Na jeden super- i hipermarket w Polsce przypada 4509 osób

fot. shutterstock

W Polsce działa ponad 333 tys. sklepów. Na jedną placówkę przypada 115 osób. Najwięcej w naszym kraju powstaje sklepów o powierzchni 400–999 mkw.

GUS podał, że na koniec 2019 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła nieco ponad 333 tys. i była o 1,9% (o ok. 6,5 tys.) niższa niż przed rokiem. Wzrosła natomiast powierzchnia sprzedażowa sklepów (o 0,7%), która stanowiła wielkość ok. 37557 tys. mkw..

Najwyższy procentowy przyrost powierzchni sprzedażowej miał miejsce w sklepach z przedziału wielkości 400–999 mkw. (o 4,3%), zaobserwowany został również wzrost powierzchni w sklepach z przedziału 1000–2499 mkw. (o 2,4%) oraz nieznaczny (o 0,2%) w sklepach o powierzchni sprzedażowej do 99 mkw.

Natomiast najwięcej powierzchni ubyło w sklepach z przedziału wielkości 100–399 mkw. (o 2,8%), nieco mniej powierzchni w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano także w sklepach z przedziału wielkości powyżej 2500 mkw. (o 0,6%).

W 2019 r. na jeden sklep przypadało średnio 115 osób, podczas gdy w 2018 r. było to odpowiednio 113 osób.

W 2019 r. odnotowano wzrost łącznej liczby supermarketów i hipermarketów w porównaniu z rokiem poprzednim (o 3,4%), w wyniku czego na jeden sklep tych kategorii przypadało średnio 4509 osób, podczas gdy w 2018 r. było to 4668 osób. W układzie regionalnym najwięcej ludności przypadającej na 1 supermarket i hipermarket odnotowano w województwie podkarpackim (6095 osób, wobec 5723 osób w roku poprzednim), najmniej zaś osób – 3191 – w województwie lubuskim, gdzie w roku 2018 było to 3294 osób.

W 2019 r. szacowany udział wartości sprzedaży realizowanej łącznie przez supermarkety i hipermarkety w sprzedaży detalicznej w sklepach i na stacjach paliw stanowił 25,9% i był o 1,1 p. proc. wyższy niż przed rokiem.

Wyszacowana w 2019 r. liczba około 333 tys. sklepów prowadzona była przez ok. 265 tys. przedsiębiorstw. W odniesieniu do przedziałów podmiotów gospodarczych według liczby posiadanych sklepów największy spadek odnotowano w liczbie przedsiębiorstw prowadzących do 2 sklepów – o 4544 (o 1,7%), wobec spadku liczby tych przedsiębiorstw o 14165 (o 5,1%) w roku poprzednim oraz w podmiotach posiadających od 3 do 10 sklepów o 239 (o 4,8%).

Udział przedsiębiorstw prowadzących do 2 sklepów w 2019 r. wyniósł 97,8% i w porównaniu do poprzedniego roku zwiększył się o 0,1 p. proc.

W ogólnej liczbie 333 tys. sklepów podobnie jak w ubiegłym roku największy udział stanowiły placówki

o specjalizacji branżowej pozostałej (44,8%), ogólnospożywczej (20,3%) oraz z wyrobami odzieżowymi (9,6%). Najmniej liczne były sklepy o specjalizacji rybnej, które stanowiły ledwie 0,3% sklepów ogółem.

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby sklepów w większości specjalizacji. Największy spadek miał miejsce w sklepach: z wyrobami odzieżowymi o 2,6 tys. sklepów (o 7,5%), ogólnospożywczych o 2,2 tys. sklepów (o 3,1%) oraz mięsnych o 1,2 tys. (o 11,9%). Natomiast największy wzrost ilości sklepów zaobserwowano w branży z pojazdami mechanicznymi – o 2,1 tys. sklepów (o 10,0%) oraz w branży sklepów pozostałych – o prawie 1,5 tys. sklepów (o 1,0%). Nieznacznie wzrosła również liczba sklepów z artykułami radiowo-telewizyjnymi oraz ze sprzętem gospodarstwa domowego o 144 obiekty (o 3,2%).