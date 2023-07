Na płatne staże w Lidlu zgłosiło się 3,5 tys. kandydatów

The Lidl Way to Career to program stażowy, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem studentów i absolwentów: nie tylko pasjonatów branży retail, ale też osób dopiero poszukujących swojej drogi zawodowej - informuje dyskont.

Do aktualnej, 12. edycji programu, zgłosiła się rekordowa liczba młodych ludzi. Łącznie Lidl otrzymał blisko 3 500 CV. Spośród nich firma wybrała ponad 60 osób, które od lipca dołączyły do zespołów Centrali oraz Biur Sprzedaży w całej Polsce. Stażyści będą nabywali nowe umiejętności w takich obszarach, jak m.in.: logistyka, administracja, HR, finanse, sprzedaż czy zakupy.

Rozwój w międzynarodowej firmie

Dzięki programowi młodzi ludzie (osoby ze statusem studenta lub absolwenci do 30. roku życia) realizują w czasie wakacji projekty, zdobywając praktyczne umiejętności. Na zakończenie stażu projekty zostaną przedstawione przed zarządem Lidl Polska, a niektóre osoby otrzymają możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie, u boku najlepszych specjalistów branży retail. W ramach przygotowania do realizacji projektów, uczestnicy stażu Lidla wezmą udział w warsztatach z autoprezentacji oraz szkoleniu z zarządzania projektami. W programie stażu znajdują się też między innymi: dostęp do aplikacji szkoleniowej, platformy eTutor, wdrożenie w sklepie oraz spotkania feedbackowe.

Oprócz możliwości nabycia umiejętności oraz poszerzenia wiedzy, tegoroczni stażyści otrzymają również wyższe niż w poprzednich latach wynagrodzenie – aż 4150 zł brutto miesięcznie.

Praca w handlu

Handel detaliczny w Polsce szybko się rozwija. Wraz z rosnącą liczbą sklepów, zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników. Rosną również zarobki. Jak wynika z danych Pracuj.pl,

w 2022 roku branża retail była jedną z najaktywniej poszukujących nowych osób do pracy.

Firma oferuje dwie ścieżki rozwoju: ekspercką oraz kierowniczą, a dzięki zróżnicowanej strukturze, oferuje ciekawą pracę na stanowiskach w wielu obszarach. Więcej informacji o pracy w Lidl Polska oraz aktualnie prowadzonych rekrutacjach dostępnych jest na stronie: https://kariera.lidl.pl/.