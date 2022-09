Na początku 2023 r. ruszy nowa fabryka PepsiCo k. Środy Śląskiej

Na budowie nowego zakładu produkcji przekąsek PepsiCo praca wre. Została zakończona realizacja konstrukcji stalowej, poszycia ścian zewnętrznych oraz dachu i jego izolacji na powierzchni około 70 tys. m2. Na większej części przestrzeni produkcyjnej powstającego zakładu wylane są posadzki i kładzione są podłoża żywiczne. Wkrótce rozpocznie się montaż wyposażenia technologicznego i linii produkcyjnych. Poszczególne pomieszczenia części biurowej i zaplecza socjalnego zaczynają być widoczne. Łączna zadaszona powierzchnia zakładu produkcyjno-magazynowego wraz z nowoczesną oczyszczalnią wyniesie ponad 55 tys. m2. Powstaje także automatyczny magazyn wysokiego składowania. Cała inwestycja rozłożona na dwa etapy zostanie zrealizowana do 2025 roku.

Najbardziej zrównoważony środowiskowo zakład PepsiCo w Europie

Fabryka w Środzie Śląskiej będzie najbardziej zrównoważonym środowiskowo zakładem PepsiCo w Europie. Już na etapie projektowania zostały wzięte pod uwagę innowacyjne rozwiązania. Unikalną technologią będzie zbieranie i odzysk wody deszczowej na potrzeby zakładu. Zgromadzona woda po uzdatnieniu w procesie nanofiltracji będzie wykorzystywana w procesach technicznych. Trwają także prace nad przyzakładową oczyszczalnią ścieków, której wydajność wyniesie 1600 m3 na dobę. Zastosowane w reaktorach biologicznych metody są opatentowane i unikatowe w skali światowej. Oczyszczona woda będzie klasy „standard river”. Nowatorskimi rozwiązaniami z obszaru ekologii będą także System Odzysku Ciepła (Heating Recovery System) – na potrzeby infrastruktury budynkowej, ciepła woda do mycia (CIP – Cleaning In Place) pozyskiwana z procesu chłodzenia oleju spożywczego oraz odzysk wody z procesu krojenia ziemniaków i zawracanie jej na wstępne płukanie ziemniaka.

– Sprawny przebieg projektu nowego zakładu firmy PepsiCo jest możliwy dzięki wspólnym działaniom zgranego i niezawodnego zespołu projektowego, budowlanego oraz zespołów wspierających PepsiCo. Jest to kompleksowe przedsięwzięcie, dlatego wymaga ono współpracy różnych specjalistów na wielu płaszczyznach. Naszą pracę w projekcie wyróżnia rzetelność wykonania, najwyższej klasy wiedza ekspercka z zakresu inżynierii oraz przyjazna zespołowa atmosfera– powiedział Krzysztof Dudziński, Starszy Lider Projektu w PepsiCo Polska, który nadzoruje budowę nowego zakładu.

Praca w nowej fabryce PepsiCo

Nowa fabryka PepsiCo obok Środy Śląskiej zatrudniła do tej pory ok. 40 osób. Są to osoby pełniące różne funkcje – głównie na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, takich jak: kierownik magazynu, produkcji, działu utrzymania ruchu, jakości, BHP oraz planiści produkcji. Aktualnie poszukiwani są automatycy, specjaliści i technicy do działu oczyszczalni ścieków, operatorzy maszyn, technicy utrzymania ruchu, a także pracownicy laboratorium. Docelowe zatrudnienie w nowej fabryce wyniesie około 500 osób. Działania rekrutacyjne prowadzone są głównie wśród lokalnej społeczności.

Zakładem kieruje Tomasz Bronny

Poziom zaawansowania bieżących prac w obiekcie PepsiCo wymaga kompleksowych działań zarówno w obszarze technicznym jak i operacyjnym. Od września 2022 r. od strony funkcjonalnej zakładem kieruje Tomasz Bronny, który pracuje jako Starszy Kierownik Zakładu Produkcyjnego k. Środy Śląskiej. Wcześniej Tomasz przez 2 lata zarządzał m.in. fabryką przekąsek PepsiCo Polska w Grodzisku Mazowieckim. Z powodzeniem realizował tam założone cele biznesowe. Dał się poznać przede wszystkim jako bardzo dobry lider i członek zespołu.

– Nowa fabryka to przyszłość PepsiCo. Jako jej kierownik zajmę się m.in. rekrutacją, szkoleniami, wdrażaniem procesów oraz pracami niezbędnymi do uruchomienia produkcji. Przede mną duże wyzwanie, ponieważ nowy zakład produkcyjny PepsiCo to ogromne przedsięwzięcie. Wydajna produkcja, jakość i bezpieczeństwo fabryki k. Środy Śląskiej są tworzone przez wspaniałych ludzi z PepsiCo zaangażowanych wraz ze mną w ten innowacyjny projekt. – powiedział Tomasz Bronny.

Pod kątem technicznym działania na terenie budowy obiektu, od momentu położenia kamienia węgielnego pod jego budowę w minionym roku, z sukcesem nadzorował Krzysztof Dudziński, Starszy Lider Projektu. Będzie on zarządzał dalszymi pracami technicznymi w kompleksie – zakończeniem budowy poszczególnych obiektów, instalacją i uruchomieniem linii technologicznych oraz otwarciem fabryki zgodnie z przyjętymi założeniami.

Co będzie produkowane w nowym zakładzie PepsiCo?

W nowym zakładzie PepsiCo w Środzie Śląskiej z ziemniaków będą produkowane chipsy Lay's, Lay’s Oven Baked, a z kukurydzy nachosy Doritos. Produkty te trafią do ponad 20 europejskich krajów. Obecnie PepsiCo Polska na stałe współpracuje z 80 gospodarstwami dostarczającymi ziemniaki produkowane w 100% w sposób zrównoważony na obszarze 5800 hektarów. Dzięki powstaniu nowej fabryki, PepsiCo nawiąże współpracę z kilkunastoma kolejnymi polskimi gospodarstwami, także

w regionie, oferując im wsparcie w modernizacji środków produkcji oraz technik upraw.