Na popularność Thermomixa Lidl odpowiedział dwoma robotami kuchennymi. Czym się różnią?

W ofercie sklepów Lidl klienci znajdą 2 roboty kuchenne: Monsieur Cuisine Smart oraz Monsieur Cuisine Connect. Różnią się one specyfikacją techniczną oraz przede wszystkim ceną.

Monsieur Cuisine Connect od sieci Lidl

Monsieur Cuisine Connect to odpowiedź Lidla na rosnącą popularność robotów kuchennych, szczególnie po sukcesie Thermomixa. Ten tańszy model jest skierowany głównie do małych rodzin oraz osób, które nie mają priorytetowych potrzeb związanych z obsługą urządzenia za pomocą smartfona.

Robot kuchenny ten posiada pojemność misy około 4,5 litra, z czego użytkowa pojemność wynosi około 3 litry. Jego waga wynosi około 5 kg. Przewód zasilający ma długość około 110 cm.

W zestawie znajduje się kilka akcesoriów, takich jak pojemnik blendera ze stali nierdzewnej, pokrywka z otworem do napełniania i miarką, nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem płaskim, wkład do gotowania, wkład z ostrzami, nasadka do mieszania oraz szpatułka z wyjmowaną silikonową końcówką. Warto również podkreślić, że akcesoria te można myć w zmywarce, co ułatwia proces czyszczenia.

Cena regularna Monsieur Cuisine Connect w sklepie Lidl wynosi 1 899 zł.

Monsieur Cuisine Smart w ofercie Lidl

Monsieur Cuisine Smart to droższy i bardziej zaawansowany technicznie model robota kuchennego oferowany przez markę Silvercrest.

W zestawie Monsieur Cuisine Smart znajdują się różne akcesoria, które zapewniają wszechstronne możliwości kulinarne. Miska do mieszania ma pojemność 4,5 litra, wykonana jest ze stali nierdzewnej, a maksymalna pojemność napełniania wynosi 3 litry. W zestawie znajduje się również wkład do gotowania. Dodatkowo, nasadka do ubijania pozwala na przygotowanie kremowych deserów, bitej śmietany i ubitych białek. Pokrywa jest wyposażona w otwór do napełniania i miarkę, a nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem umożliwia delikatne gotowanie na parze warzyw i ryb bez konieczności dodawania tłuszczu. W zestawie znajduje się również wkład z ostrzami oraz szpatułka, które są uniwersalnymi narzędziami do przygotowywania różnorodnych potraw.

Monsieur Cuisine Smart oferuje wiele funkcji, w tym gotowanie na parze, gotowanie, siekanie, ważenie, emulgowanie, zagniatanie, rozdrabnianie, mieszanie, smażenie, sous vide oraz wolne gotowanie.

Cena regularna Monsieur Cuisine Smart w sklepie Lidl wynosi 2 499 zł, co odzwierciedla wyższą cenę wynikającą z zaawansowanych funkcji i możliwości tego modelu.

Który robot kuchenny z Lidla wybrać?

Monsieur Cuisine Connect to tańszy model robotu kuchennego oferowany przez Lidl, idealny dla małych rodzin i osób, które nie mają potrzeby obsługi urządzenia za pomocą smartfona. Ma niższą cenę i mniej funkcji niż Lidlomix.

Monsieur Cuisine Smart to droższy i bardziej zaawansowany technicznie model, udostępniany przez producenta Silvercrest. Jest doskonały do użytku w małych firmach, kawiarniach, restauracjach oraz w domu. Oferuje szerszą gamę funkcji, akcesoriów i parametrów technicznych, co sprawia, że jest bardziej profesjonalnym i wszechstronnym narzędziem kulinarnym.

W skrócie, Monsieur Cuisine Connect to przystępna cenowo opcja dla użytkowników domowych, podczas gdy Monsieur Cuisine Smart to bardziej zaawansowany model, dedykowany dla profesjonalnych użytkowników i wymagających kucharzy.