Na rynek wraca wojna cenowa?

W ostatnim czasie Lidl poinformował o obniżce cen mięsa o 30 proc. Teraz Biedronka wprowadza 50 proc. rabat na mięsa. Ostatnio Lidl oferował przecenę do 80 proc. na produkty przemysłowe. Biedronka zdecydowała się podobnie jak w przypadku mięs na 50 proc. obniżkę. Czy to powrót do dawnej gry pod nazwą wojną cenowa? Zwłaszcza, że Biedronka zapowiada początek "nowej fali promocji".

Od soboty w ramach promocji każde z pięciu rodzajów mięs będzie kosztowało 7,99 zł za kilogram:

Filet Z Piersi Kurczaka Mega Paka Vacuum

Szynka Wieprzowa bez kości Vacuum

Łopatka Wieprzowa bez kości Vacuum

Zestaw grillowy Czas na grill

Mięso Mielone Z Łopatki 500g (3,99 zł/Opak.)

Maksymalna liczba produktów objętych promocją na jednym paragonie może sięgnąć pięciu.