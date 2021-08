Na rynku punktów odbioru zamówień wciąż jest dużo miejsca

Dzisiejszy sektor dostaw paczek to wyścig, który polega na dopasowywaniu się do szybko zmieniających się potrzeb klientów, fot. za mat. pras.

Sektor dostaw to wyścig, który polega na dopasowywaniu się do szybko zmieniających się potrzeb klientów. Jest kilka kluczowych elementów, które składają się na sukces rynku automatów paczkowych. Rozmawiamy o nim z ekspertami.

W ostatnich latach obserwujemy prężny rozwój rynku paczkomatów i innowacyjnych rozwiązań w dostawie przesyłek.





Pojawiają się nowi gracze (Poczta Polska, Orlen, czy Alibaba), a obecni na rynku stale się rozwijają.





Coraz więcej sieci spożywczych rozpoczyna współpracę z firmami dowożącym zakupy do domu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów.



Wygoda i ekologia

Wyniki raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021” wyraźnie wskazują, na dynamiczny wzrost kupujących w Internecie. Już ponad 80% internautów wybiera tę formę zakupów – to ponad 25% wzrost w czasie pandemii.

- Według naszego raportu internauci mają najczęściej jedną preferowaną formę dostawy, którą wybierają. Jest to zwykle przesyłka kurierska (52%), a następnie odbiór w dedykowanym punkcie lub paczkomacie (48%), który niemalże doścignął już przesyłkę kurierską pod względem liczby wskazań. Właśnie paczkomat jest uznawany za najwygodniejszy i ekologiczny sposób dostawy zamówienia - komentuje Patrycja Saas-Stanieszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej.

Rynek automatów paczkowych stał się w ostatnim czasie atrakcyjny także dla dużych podmiotów, jak Orlen, Allegro czy Alibaba, które chcą spróbować swoich sił. InPost, pionier i lider tego typu usług w Polsce, budował swoją pozycję przez lata, jednak najbliższe miesiące mogą przynieść wiele zmian.

Gęsta sieć w dużych miastach

Według analiz dataplace.ai opublikowanych w sierpniu br.("Automaty paczkowe i punkty odbioru w Polsce - nowa rzeczywistość świata dostaw"), najsilniej widocznym trendem w branży, jest stawianie gęstej sieci punktów odbioru paczek w dużych miastach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ to w nich występuje największe zagęszczenie ludności na mkw.

- Największym graczem w Polsce ze względu na liczbę własnych punktów w przestrzeni, w których można odebrać paczkę jest InPost, który ma 45% udziału. Kolejnym jest Żabka (23%) oraz Poczta Polska (16%). Jednak sytuacja wygląda inaczej jeśli chodzi o liczbę potencjalnych klientów znajdujących się w okolicy sieci punktu odbioru i automatu, przez co rozumiemy dostęp do takiego punktu w ciągu max 10 minut pieszo. Tutaj do największej liczby dociera sieć partnerska “Odbiór w punkcie” oraz DHL ze swoimi punktami POK, Locker, a także siecią POP. InPost plasuje się dopiero na 3. miejscu - tłumaczy Martyna Dudkiewicz, Data Science Project Manager w dataplace.ai.

Paczkomaty jak nieruchomości - lokalizacja kluczem