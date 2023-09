Na stacji paliw powstał całodobowy supermarket otwarty też w niedzielę (zdjęcia)

Sklep w formacie Spar na stacji AVIA został otwarty w miejscowości Wysogotowo przy ul. Bukowskiej 46. Na stacjach AVIA, rozwijanych przez Grupę Unimot, działają 44 placówki Spar.

Sklep w Wysogotowie jest pierwszym supermarketem Spar na stacji paliw AVIA. Ma powierzchnię 267 mkw., na której znajduje się ok. 3500 indeksów asortymentu, w tym produkty Fresh to go, koncept alkoholowy Tops! i gastronomiczny restauracji Eat&Go.

W otoczeniu stacji znajduje się duży parking dla tirów, myjnia samochodowa oraz stacja ładowania samochodów elektrycznych.

Spar to sieć lokalnych sklepów prowadzonych przez polskich przedsiębiorców. Obecnie w Polsce działa ponad 200 sklepów pod tym logo. Spar Group pochodzi z RPA i działa na dużych rynkach afrykańskich: w Angoli, Lesoto, Malawi, Mozambiku, Namibii, Zambii, Botswanie, Suazi. W Europie pojawiła się też w Austrii, Irlandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.