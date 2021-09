Książkę „Terapia handlu. Dlaczego branża ma kłopoty. Co trzeba zrobić, by to naprawić” napisał pan co prawda przed pandemią, ale ponieważ ona tylko przyspieszyła wcześniejsze trendy, to pańska recepta powinna być aktualna. Chyba, że jednak trzeba było ją uaktualnić?

Mark Pilkington, ekspert rynku handlowego i strategii budowania marki: Rzeczywiście, pandemia w niewielkim stopniu zmieniła moją wizję tego, co się dzieje z handlem. Po prostu, jak to już zostało wspomniane, znacznie przyspieszyła obserwowane zmiany. Na przykład w Wielkiej Brytanii rynek sprzedaży online z poziomu 19 proc. wzrósł w trakcie lockdownu o ponad 30 proc. Obecnie nadal balansuje na wysokim poziomie - ponad 20 proc. Zatem jest to znaczne przyspieszenie.

Sądzę, że nawet możemy mówić o 10 latach postępu dokonanego w ciągu jednego roku. W krótkiej perspektywie czasu, to może oznaczać znaczne pogorszenie sytuacji handlowców. Natomiast w dłuższej perspektywie, tak naprawdę to oznacza coś w rodzaju przebudzenia, przełomu. Sklepy całkowicie zamknięte przez rząd podczas lockdownu musiały bardzo szybko się zmienić. I tak się stało. Dzisiaj możemy powiedzieć, że rozwój i transformacja handlu zmierza w dobrą stronę. Dlatego napisałem nową książkę „Retail Recovery”. Jestem optymistą i uważam, że w najbliższej przyszłości będziemy obserwować proces odrodzenia handlu detalicznego i wielu marek.

Według jednej z pańskich teorii, galerie handlowe powinny zmienić swój stary model, bo wszystkie są takie same i nudne. Jednocześnie właściciele, przy pomocy technologii, muszą uelastycznić swoje powierzchnie, czyniąc z nich bardziej przestrzenie wystawiennicze niż sklepy. Jak to miałoby wyglądać?

Sądzę, że nadchodzi schyłek starego modelu biznesowego centrów handlowych, który opiera się m.in. na długoterminowych umowach z najemcami wielkopowierzchniowymi i sztywnych stawkach czynszowych. Mówiąc szczerze, w wielu krajach już jest sporo takich powierzchni do wynajęcia, bo znaczna grupa najemców zbankrutowała, bądź wkrótce tak się stanie.

