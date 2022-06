Najciekawsze przejęcia w handlu detalicznym. Jest jeszcze kilku graczy w kolejce

Jakie fuzje i przejęcia szykują się w handlu detalicznym?

W maju pisaliśmy, że polski oddział sieci Carrefour zostanie sprzedany. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal dlahandlu.pl nabywcą zostanie fundusz Mid Europa Partners. Jeżeli nasze informacje się potwierdzą, będzie to najciekawsze wydarzenie na rynku, od czas przejęcia polskiego biznesu Tesco przez właściciela Netto.

Rok temu, w połowie 2021 roku, francuski magazyn „Challenges”, informował, że prezes Grupy Carrefour Alexandre Bompard zamierza pozbyć się dwóch lokalnych oddziałów – w Polsce i na Tajwanie, a poszukiwanie nabywców zlecił firmie doradczej KPMG.

Według naszych źródeł rozmowy przyspieszyły, a wkrótce zostanie ogłoszony nowy inwestor w Carrefour Polska.

- Jeśli informacje dotyczące sprzedaży polskiego oddziału Carrefoura się potwierdzą, możemy mieć do czynienia z elementem przygotowania się Grupy do fuzji. Polegać to ma, sądzę, na skupieniu się na najbardziej obiecujących rynkach, czyli rynku narodowym Francji i rynkach Ameryki Płd. - mówił nam niedawno Andrzej Faliński, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Jak wyjaśnił chodzi o strategię zakładającą redukcję ryzyk w otoczeniu Grupy, wynikających tak z zawirowań globalnych, jak i regionalnych.

Według naszych źródeł w pewnym zawieszeniu trwają rozmowy na temat dalszych inwestycji Maxima Grupe w polski rynek handlu detalicznego. Jak dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu, Maxima mogłaby być zainteresowana częścią detaliczną Eurocash, w tym głównie siecią Delikatesy Centrum.

Czy potencjalne zbycie Carrefour w Polsce ośmieli inwestorów i odmrozi toczące się rozmowy?

Najciekawsze transakcje ubiegłych lat okiem dlahandlu.pl

Piotr i Paweł to teraz Spar

Pierwszy sklep Piotr i Paweł powstał w 1990 r. w Poznaniu. W fazie rozkwitu sieć urosła do ok. 140 sklepów. Niestety firma wpadła w długi i rozpoczęło się postępowanie sanacyjne. W 2019 r. za 1 euro spółka została sprzedana firmie Spar Group. Placówki, które przetrwały działają teraz pod logo Spar lub Eurospar. Rebranding całej sieci zakończył się w październiku 2021 r.

Supermarkety Piotr i Paweł, fot. mat.pras.

Real to Auchan

Pierwszy hipermarket Real otwarty został w Polsce w 1997 roku. Po 15 latach sieć sprzedano. Umowa między Grupą Auchan a Grupą Metro AG finalizująca integrację sklepów Real w Polsce została podpisana 6 lutego 2014 roku. Przewidywała ona integrację warunkową 57 hipermarketów Real w Polsce, zgodnie z decyzją Prezes UOKiK z dnia 21 stycznia br. W wyniku integracji dwóch przedsiębiorstw, docelowo Auchan miało zarządzać w Polsce 78. hipermarketami, tworząc ponad 20 tys. miejsc pracy.

Real w Polsce przejęty przez Auchan, fot. shutterstock

Z Tesco na Netto

Początek sieci Tesco w Polsce to 1995 r. Wtedy za ok 54. mln zł zakupiono lokalne sieci supermarketów: Minor, Madex i Savia. Pierwszy hipermarket Tesco otwarty został trzy lata później. W 2021 r. oddział został kupiony przez właściciela sieci dyskontów Netto. Ostatnie sklepy z logo Tesco przestały działać 27 października 2021 r. W maju 2022 r. zakończono integrację. Szyld zmieniło blisko 250 sklepów. Zainwestowano w ten proces 750 mln zł.

Ponad 300 sklepów Tesco przejętych przez Salling, fot. shutterstock

Żabka - CVC zamiast MEP

Żabka została założona w 1998 roku. Sieć była w portfelu Mid Europa przez 6 lat. W 2017 roku CVC Capital Partners ogłosiła, że poprzez swoje fundusze, nabyła spółkę Żabka Polska od Mid Europa Partners.

Sprzedaż Żabki jest największą transakcją w historii polskiego rynku handlu detalicznego i zarazem największą transakcją wyjścia z inwestycji funduszu private equity w Polsce.

Historyczna inwestycja CVC w sieć Żabka

Frisco do Eurocash

W 2019 r. dowiedzieliśmy się, że dwa fundusze MCI podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59 proc. akcji Frisco.pl na rzecz Eurocash. Łączna kwota to 128,63 mln zł. Eurocash był udziałowcem sklepu od 2014 roku.

Frisco S.A. prowadzi supermarket online frisco.pl i jest to jeden z najdłużej działających supermarketów online. W maju 2020 r. napisaliśmy, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał firmie Eurocash 50 mln euro pożyczki, która wesprze przejęcie sklepu Frisco.pl.