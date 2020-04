Najemcy galerii handlowych wrócą na ulice targowe?

Znikną galerie handlowe, wrócą ulice targowe - taki może być nieoczekiwany skutek koronawirusa. Zamiast kupowania w zamkniętej przestrzeni, niektórzy wybiorą kupowanie na ulicy. Część firm już zastanawia się, jak odpalać biznes, gdy galerie są zamknięte. Część myśli nad zupełnie nowymi konceptami sklepów. W tle pomiędzy najemcami i galeriami trwa walka i negocjacje o stawki czynszów - pisze money.pl

Może się okazać, że część firm do galerii handlowych już nigdy nie wróci. Zamiast tego w polskich miastach mogą na nowo rodzić się ulice kupieckie. Dokładnie te same, które znikały po przyjściu galerii handlowych.

Nad "uniezależnieniem się" od handlu w galeriach otwarcie myśli np. polska firma odzieżowa 4F. W galeriach handlowych realizowała do tej pory niemal ¾ całkowitej sprzedaży. Internet i inne lokale to - do tej pory - niemal dodatek do biznesu.

Igor Klaja jest przekonany, że gremialnego powrotu klientów do galerii handlowych w najbliższym czasie nie będzie.

- W firmie zadaliśmy sobie w ostatnim czasie pytanie, co by było, gdyby nie było w ogóle centrów handlowych w Polsce. I to jest pytanie zasadne, bo biorąc pod uwagę jak rozprzestrzenia się koronawirus w dużych skupiskach ludzi, wiele osób zastanowi się dwa razy, czy to jest miejsce, w którym chce spędzać dużo czasu. To jest oczywiście tylko moja spekulacja - dodaje

