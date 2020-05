Największy jednorazowy przelew na rzecz służby zdrowia w kwietniu wykonała Biedronka

Kwiecień nie był łatwym miesiącem dla przedsiębiorców, ale mimo wszystko udało się przekazać służbie zdrowia ponad 70 mln zł - podał Market Hub.

Podobnie jak to miało miejsce w marcu, największą grupą darczyńców są firmy z sektora przemysłowego - 48%. W porównaniu do marca to podwyżka o 6%. Drugim najliczniej reprezentowanym sektorem jest handel i gastronomia, a zaraz za nim sektor informacji i komunikacji, odpowiednio 9% i 7%. Sam sektor przemysłowy przekazał w marcu ok. 88 mln zł, a w kwietniu ok. 25 mln złotych.

Największy jednorazowy przelew na rzecz służby zdrowia w kwietniu wykonała sieć sklepów Biedronka oraz ubezpieczyciel Grupa Warta. Firmy przekazały po 10 mln zł. Na trzecim miejscu znalazła się Grupa Polpharma, która przekazała darowiznę rzeczową o wartości 7 mln złotych w postaci 100 respiratorów. Dodatkowo, Grupa Polpharma wspiera kadrę medyczną bezpłatnymi posiłkami.