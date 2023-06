Naprawa i czyszczenie butów w Żabce. Sieć znów zaskoczyła

Usługi czyszczenia lub naprawy butów można zamawiać w Żabce, poprzez stronę internetową https://woshwosh.zabka.pl/checkout/ lub wchodząc na stronie głównej Żabki w zakładkę „Wygodne usługi”, czyli https://www.zabka.pl/wygodne-uslugi. Klienci mogą wybierać pojedyncze usługi albo pakiety czyszczenia i naprawy, w atrakcyjnych cenach. Przykładowo wymiana fleków lub zelówek kosztuje 35 zł, a standardowe czyszczenie: 59 zł. Dostępne są też pakiety czyszczenia i napraw zawierające impregnację czy ozonowanie oraz pakiety dedykowane butów sportowych lub eleganckich. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni dla usługi czyszczenia obuwia oraz do 14 dni dla pakietów i napraw szewskich. Buty należy przynieść do sklepu Żabka wybranego podczas zamawiania usługi i w tym samym miejscu je odebrać.

– Bardzo zależy nam na szerzeniu idei zero waste i popularyzowaniu wśród Polek i Polaków czyszczenia i naprawy butów. Tak jak ubrania oddajemy do pralni, a nie wyrzucamy, tak samo powinniśmy postępować z butami. Przedłużanie im życia jest bardzo ważne z punktu widzenia naszej planety (czyszczenie i naprawa butów versus kupowanie nowych to oszczędność aż 95 proc. CO2). Czyścić buty można w domu, ale bardzo ważne jest to, jak to robimy i dlatego zajmujemy się też edukacją w tym zakresie, bo tradycyjne wrzucanie do pralki zdecydowanie nie jest eko. Dla tych, którzy chcą powierzyć to zadanie profesjonalistom, jest woshwosh. Cieszę się, że wspólnie z Żabką przyczynimy się do popularyzacji idei zero waste – mówi Martyna Zastawna, założycielka woshwosh.

Czyszczenie i naprawa obuwia w Żabce

Regularne czyszczenie i naprawa wydłużają życie obuwia nawet o kilka sezonów. Wybierając w Żabce usługę czyszczenia butów wspólnie z woshwosh, a nie piorąc je w pralce, można zmniejszyć ślad węglowy aż o 93 proc. Do prania obuwia w pralce zużywa się bowiem między 35 a 50 litrów wody. Przy każdym praniu z obuwia wydobywają się mikrowłókna, które następnie przyczyniają się do zanieczyszczania wód i oceanów. Pranie butów w pralce powoduje także ich niszczenie, rozklejanie, pękanie i utratę koloru.

Wybierając profesjonalne czyszczenie obuwia zamiast kupna nowych butów, można zaś zmniejszyć ślad węglowy o 85 proc. Produkcja jednej pary obuwia to średnio 14 kg dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery i aż 50 litrów zużytej wody. Jedna para butów rozkłada się średnio 50 lat. Tylko mniej niż 1 proc. wyrzucanych butów podlega recyklingowi.

woshwosh – drugie życie dla ponad pół miliona par butów

woshwosh to pierwsza w Europie firma zajmująca się cyrkularnością obuwia. Powstała z zamiłowania do butów i ekologii oraz potrzeby realizacji idei zero waste. Usługi woshwosh obejmują profesjonalne czyszczenie i naprawę obuwia. Firma dba dodatkowo o edukację i drugi obieg obuwia, organizując zbiórki dla potrzebujących oraz sprzedaż butów używanych. Poprzez współpracę z lokalnymi szewcami woshwosh rekultywuje ginące szewskie rzemiosło. Firma działa na rynku od 2015 roku. Dała drugie życie już ponad pół miliona parom butów.