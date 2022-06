Nescafé udostępnia kosze do recyklingu w sklepach Carrefour

Celem współpracy Nescafé Dolce Gusto i sieci Carrefour jest ułatwienie recyklingu kapsułek, by nie trafiały na wysypisko śmieci lub do środowiska. Rozszerzenie programu #RecyklingDolceGusto o stacjonarną zbiórkę ma zachęcić kolejnych konsumentów do włączenia się w akcję i oddawania kapsułek do przetworzenia. Projekt testowany jest w trzech warszawskich lokalizacjach Carrefour: w hipermarkecie w Galerii Mokotów oraz w dwóch supermarketach formatu City – przy ul. Anny German 20 oraz Dolnej 43/45. W każdym z punktów znalazły się specjalne kosze przeznaczone do zbiórki kapsułek.

Jak dokładnie działa program #RecyklingDolceGusto? Zebrane kapsułki przekazywane są bezpośrednio do zakładu, który je przetwarza. W automatycznym procesie kawa oddzielana jest od tworzywa, a każdy z surowców zostaje ponownie wykorzystany – kawa trafia do biogazowni w Boleszynie i zostaje wykorzystana do ogrzewania okolicznych domów,

a z odzyskanego tworzywa powstaje regranulat, na bazie którego wytwarzać można nowe przedmioty.