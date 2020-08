Netto, Aldi i Dino podpatrują strategie piekarskie Biedronki i Lidla

Pieczywo jest dla Polaków wciąż produktem wiodącym w czasie robienia zakupów do domu podczas pandemii. Sieci takie jak Netto, Aldi czy Dino rozwijają właśnie swoje oferty piekarskie. Andrzej Piętka z Akademii Wypieków komentuje strategia piekarska bake-off.

- Plany rozwoju i chęć przyciągnięcia nowych klientów na zakupy dzięki rozwojowi oferty piekarskiej jest właśnie wdrażana przez sieci takie jak Netto, Aldi czy Dino. Czy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, brakiem kompetentnych ludzi do pracy i potrzebą optymalizacji kosztów jest szansa, że zaprezentują nowe rozwiązania dla swojego konceptu bake-off? Wydaje się to mało prawdopodobne. Będą to najpewniej koncepty bazujące na podglądaniu rozwiązań z Biedronki i trochę mniej z Lidla (głównie ze względu na skalę potrzebnych inwestycji) z powieleniem sprzedawanego asortymentu oraz rozwiązań organizacyjnych z tych sieci. Czy docenią to konsumenci odwiedzający ich sklepy? Jest taka szansa. Zobaczymy i chętnie ocenimy to w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy - mówi Andrzej Piętka.

Jak strategia bake-off wygląda w wiodących dwóch sieciach?

Obie sieci są ciągle w kategorii dyskontów wiodące w sprzedaży pieczywa w Polsce i są wzorami do naśladowania dla konkurentów. Wydaje się, że zapowiadane obostrzenia w związku z zagrożeniem wirusologicznym i potrzeby kupujących będą skupione na asortymencie podstawowym oraz produktach zapakowanych, takich jak pokrojony chleb tostowy - podsumowuje Piętka.

