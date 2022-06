Netto - Jakie zyski generuje sieć sklepów?

W 2021 r. NETTO Sp. z o.o. powiększyła sieć sklepów z 394 do 404. W ubiegłym roku również miało miejsce przejęcie części biznesu Tesco przez Salling Group, właściciela sieci Netto. Przejęte placówki przeszły proces rebrandingu pod szyldem Netto. Dzięki procesowi konwersji sieć dołączyła do grona ogólnopolskich graczy. Wcześniej w 2020 r. spółka w ramach rozwoju organicznego uruchomiła 14 placówek i powiększyła się z 380 do 394 lokalizacji.

12, 20 i 30 nowych sklepów Netto

Sieć wciąż zamierza aktywnie inwestować na polskim rynku. Zarząd przewiduje, że w dwóch kolejnych latach otworzy kolejno 12 i 20 nowych sklepów, a w kolejnych latach otwieranych będzie rocznie około 30 nowych sklepów.

Zysk Netto za 2020 r.

W ciągu minionego roku spółka utrzymała wysoki poziom wyniku operacyjnego. Zysk netto to 87.326 tys. zł, a kapitał własny wzrósł o kwotę 87.326 tys. zł.

Zysk netto za 2020 r. to 124.690 tys. zł

W ramach tarczy antykryzysowej spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 8 471 539,82 zł (2020 r. 17 434 263,32 zł).

Koniec integracji Tesco

Przypomnijmy, że pod koniec marca br. zakończyła się integracja sklepów Tesco do sieci Netto.

- Szyld zmieniło blisko 250 sklepów. Zainwestowaliśmy w ten proces 750 mln zł. Dziś Netto jest już siecią ogólnopolską - mówił Hugo Mesquita, szef duńskiej sieci w Polsce. Firma nie wyklucza dalszych przejęć na polskim rynku.

Sieć przejęła po Tesco ok. 300 sklepów.

Przedstawiciele Netto wyjaśnili, że część sklepów została wystawiona na sprzedaż. To ok. 20 placówek. Powstaną w nich m.in. retail parki.