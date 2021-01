Netto otwiera trzeci sklep w Oświęcimiu

28 stycznia Netto powiększyło się o kolejną placówkę. Tym razem przyszła kolej na Oświęcim, gdzie do tej pory funkcjonowały dwa sklepy należące do sieci. Nowy sklep jest zlokalizowany przy ul. Fabrycznej 1K.

Nowa placówka w Oświęcimiu powstała zgodnie z flagowym modelem Netto 3.0. Na półkach nowego sklepu klienci znajdą jeszcze więcej warzyw i owoców, szeroką gamę produktów bezglutenowych, bezlaktozowych, bezcukrowych oraz z certyfikatem BIO. W tej placówce znajdą się także: stoisko mięsne firmy Świeżyzna oraz piekarnia firmy Czernichów.

- Choć nadal trwa pandemia, nie zniechęca nas do otwierania nowych placówek, ani też nie wpływa na zmianę naszych planów – deklaruje Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Nowy sklep w Oświęcimiu to dowód na to, że realizujemy nasze założenia strategiczne. Miniony rok zakończyliśmy 5 nowymi placówkami – we Władysławowie, Ełku, Mrągowie, Poznaniu i Mościskach, których otwarcie nastąpiło w grudniu – dodaje.