Netto otworzyło 200 sklepów, 188 z nich to placówki po Tesco

30 grudnia zostanie otwarty ostatnie w tym roku Netto. Tym samym bilans otwarć nowych placówek w 2021 r. osiągnie poziom 200 sklepów.

200 sklepów Netto w 12 miesięcy

– Rok 2021 zamykamy z dużą satysfakcją jeśli chodzi o rozwój naszej sieci. 200 sklepów w 12 miesięcy to średnio 16-17 otwarć miesięcznie. To olbrzymie przedsięwzięcie, które wymagało wkładu i zaangażowania we wszystkich obszarach naszego biznesu. Ale udało się, a dzięki temu Netto urosło z niespełna 400 do blisko 600 sklepów w ciągu jednego roku – mówi Jerzy Tymofiejew, Chief Investment Officer Netto Polska. – Motorem napędowym rozwoju sieci była bez wątpienia integracja Tesco i Netto. Aż 188 sklepów, w tym ten otwierany 30 grudnia w Rogoźnie, są efektem trwającego procesu konwersji.

Tesco motorem napędowym

Transformacja Tesco ruszyła 16 marca 2021 r. wraz z wydaniem przez UOKiK ostatecznej zgody na przejęcie 301 sklepów i dwóch centrów dystrybucji Tesco przez Salling Group, właściciela sieci Netto. Otwarcie pierwszych czterech sklepów Netto w miejsce Tesco nastąpiło niespełna dwa miesiące później, 27 maja. Tego samego dnia liczba sklepów Netto w Polsce przekroczyła 400, a zaledwie cztery miesiące później wynosiła już 500 placówek.

– Przejęcie polskiej części biznesu Tesco pozwoliło nam zdecydowanie przyspieszyć wzrost naszej sieci w Polsce – mówi Jerzy Tymofiejew. – Szczególnie cieszy nas rozwój w regionach, w których do tej pory sieć Netto właściwie nie istniała, m.in. na wschodzie kraju. Weszliśmy także do kilku dużych miast, otwierając w nich nasze pierwsze sklepy. Tak było np. z Krakowem, z którego wywodziło się Tesco. Dziś funkcjonują tam już cztery sklepy naszej sieci, cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta.

Najwięcej nowych sklepów Netto w ramach konwersji powstało w województwach śląskim (28 placówek), mazowieckim (25) i małopolskim (24). Z kolei wśród miast liderami są Łódź, która wzbogaciła się o siedem nowych sklepów Netto, Warszawa (pięć), Bielsko-Biała i Kraków (oba miasta po cztery).

Transformacja szybsza niż zakładano

Początkowy plan zakładał konwersję ponad 150 sklepów do końca 2021 r. Jednak sprawny przebieg procesu, zaangażowanie i profesjonalizm zespołów projektowych i współpraca z zaufanymi partnerami biznesowymi pozwoliła na zwiększenie dynamiki integracji sieci Tesco z Netto i osiągnięcie tego kamienia milowego już w połowie listopada. Ostatni sklep Netto 3.0 w miejsce dawnego sklepu Tesco w tym roku zostanie otwarty 30 grudnia w Rogoźnie.

Przejęcie polskiej części biznesu Tesco pozwoliło Netto na pozyskanie także dwóch centrów dystrybucji – w Gliwicach i w Teresinie, które od listopada zaopatrują wyłącznie sklepy Netto.

Blisko 600 sklepów Netto

Netto nie zapomina o otwieraniu całkowicie nowych sklepów. Obok 188 skonwertowanych placówek, 12 powstało w ramach rozwoju organicznego. Nowe sklepy otwarto głównie jako obiekty wolnostojące. Niektóre, jak np. sklep w Oświęcimiu przy ul. Legionów, w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej czy w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej, działają w obrębie parków lub galerii handlowych.

– Jednym z ciekawszych projektów w tym roku było otwarcie pierwszego sklepu Netto w formacie convenience. Na 380 mkw powierzchni oferujemy najpopularniejsze, najchętniej kupowane produkty spożywcze. To nasza odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, zwłaszcza w dużych miastach, na sklepy obecne po sąsiedzku, które umożliwiają szybkie zakupy – komentuje Jerzy Tymofiejew – Dziś, po kilku miesiącach działania sklepu, możemy powiedzieć, że to w naszej ocenie interesujący kierunek rozwoju – dodaje.

Łącznie Netto kończy rok 2021 z prawie 600 sklepami zlokalizowanymi w całym kraju. Proces konwersji będzie kontynuowany także w przyszłym roku. Pierwsze sklepy Netto 3.0 po transformacji Tesco w 2022 r. zostaną otwarte w drugiej połowie stycznia. W całym przyszłym roku Netto planuje otworzyć ok. 70 sklepów, w tym ok. 10–15 placówek powstałych w ramach rozwoju organicznego.

Kasy samoobsługowe w Netto

W 2021 r. sieć zainwestowała również w dalsze unowocześnianie swoich placówek, wyposażając pierwsze sklepy w wygodne kasy samoobsługowe. Obecnie udogodnienie to dostępne jest już w blisko 40 sklepach Netto, a plany sieci na 2022 r. pozwolą na zaoferowanie tego rozwiązanie kolejnym klientom.