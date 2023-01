Netto otworzyło w 2022 roku ponad 60 sklepów. Jakie plany ma sieć na 2023 rok?

Mijający rok był dla Netto niezwykle intensywny. W pierwszym kwartale 2022 r. sieć skupiała się przede wszystkim na ukończeniu rozpoczętego w maju 2021 r. procesu konwersji Tesco. To nie tylko otwarcie 250 sklepów Netto w miejsce Tesco, ale także integracja obu zespołów, liczących w sumie ponad 9 000 osób. Na przestrzeni kolejnych miesięcy prowadzono prace w związku z zaplanowaną modernizacją istniejących placówek – w efekcie aż 30 z nich zyskało nowy wygląd i udogodnienia dla klientów.

Końcówka trzeciego i czwarty kwartał roku upłynęły z kolei pod znakiem rozwoju organicznego – 2022 zakończy się otwarciem łącznie 14 nowych sklepów, z czego aż 5 przypada na grudzień (w Lipniku, Nowych Lipinach, Nadarzynie, Jelonku oraz Osinowie Dolnym). Tym samym sieć odda do użytku klientów aż 10 000 m.kw. nowej powierzchni handlowej. Najwięcej zyskuje województwo mazowieckie – tu, po otwarciu 21 grudnia b.r. sklepu w Nadarzynie, powstało łącznie 7 placówek. Ciekawostką jest otwarcie drugiego sklepu w formacie city – tym razem we Wrocławiu. To koncept sklepu osiedlowego, o mniejszej względem standardowej placówki powierzchni i asortymencie, jednak wciąż spełniający oczekiwania klientów. Niewykluczone, że takich sklepów będzie więcej.

- Ten rok był trudny i pełen wyzwań, jednak zrealizowaliśmy wszystkie postawione sobie cele. Nie mam wątpliwości, że to dzięki ludziom – zarówno tym, którzy od lat są związani z Netto, jak i tym, którzy niedawno do nas dołączyli. Bez ich zaangażowania w budowanie tego biznesu to by się nie udało. Bardzo im za to dziękuję – mówi Hugo Mesquita, dyrektor generalny Netto Polska, który objął to stanowisko w styczniu 2022.

Nowoczesna sieć w całym kraju

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 660 sklepów Netto, z czego ponad 420 w nowym formacie 3.0. To synonim nowoczesności, która sprzyja pozytywnym doświadczeniem zakupowym. Koncept sklepów Netto wyróżnia się na rynku dyskontów w Polsce, nawiązując równocześnie do skandynawskich korzeni sieci. Wystrój wnętrza jest minimalistyczny,

a materiały użyte do wykończenia – naturalne. Szerokie alejki, stonowane oświetlenie czy przemyślany układ asortymentu sprzyjają komfortowi zakupów. W kolejnych latach sieć planuje zmodernizować wszystkie sklepy w swoim portfolio, by były zgodne z tym konceptem.

Ponad 430 sklepach Netto wyposażonych jest w strefy bake-off, dzięki czemu klienci mogą wybierać spośród szerokiej oferty świeżo odpieczonego, jeszcze ciepłego pieczywa. Już w 140 placówkach zamontowane są kasy samoobsługowe, które znacznie skracają kolejki, a tym samym czas, jaki klienci spędzają w strefie kas.

Oprócz rozwoju w kanale tradycyjnym, Netto postawiło pierwszy krok w obszarze zakupów online. To dzięki współpracy nawiązanej z Everli – platformą umożliwiającą zamawianie produktów spożywczych na określoną godzinę pod same drzwi. Usługa jest dostępna dla ponad 11 milionów klientów zamieszkujących blisko 50 miast w całej Polsce, a to oznacza,

że jest nią objętych około 200 sklepów Netto.

Energia ważna nie tylko do działania

W tym roku Grupa Salling, do której należy sieć Netto, zapowiedziała transformację energetyczną, decydując się na zainwestowanie w te działania około pół miliarda złotych. W ich ramach sklepy i centra dystrybucyjne Netto będą wykorzystywać alternatywne źródła ogrzewania, takie jak: pompy ciepła, energooszczędne rozwiązania w zakresie chłodnictwa czy panele fotowoltaiczne. To kilka elementów ogólnego dążenia Grupy Salling, w tym Netto Polska, do zrównoważonego rozwoju.

- Transformacja energetyczna staje się faktem. W połowie grudnia panele fotowoltaiczne znalazły się na dachach ponad 100 naszych sklepów. To pozwoli ograniczyć zużycie energii nawet o 17% w skali roku. Kolejny element tej transformacji to instalacja drzwi w regałach chłodniczych. Oba te działania będziemy kontynuować w kolejnych latach – zapewnia Hugo Mesquita.

Z dużą uwagą sieć podchodzi także do oświetlenia – dzięki nowoczesnemu

i energooszczędnemu oświetleniu LED, udało się ograniczyć zużycie energii we wszystkich sklepach o 43% w skali roku.

Z odwagą i rozwagą w 2023

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga elastycznego podejścia do biznesu.

- Mamy pełną świadomość, że wzrost powierzchni sprzedaży to tylko pierwszy krok. Najważniejsza jest oferta skomponowana zgodnie z potrzebami klientów i odnosząca się do rynku – konkurencja jest silna, dlatego nieustannie szukamy sposobów i rozwiązań, które zbudują naszą przewagę rynkową. W 2023 roku chcielibyśmy skupić się m.in. na rozwoju naszego asortymentu, w tym marek własnych, oraz jeszcze lepszym dopasowaniu naszej polityki cenowej do oczekiwań klientów. Mamy świadomość, że aby przygotować jak najbardziej atrakcyjną ofertę, musimy działać w pełnej synergii z dostawcami – mówi Hugo Mesquita. – Natomiast jeśli chodzi o rozwój, w dalszym ciągu chcemy rosnąć. Na ten moment w 2023 roku planujemy otworzyć 25 nowych sklepów i przeprowadzić 30 remontów. Kolejne sklepy zyskają strefy odpieku pieczywa i zostaną wyposażone w kasy samoobsługowe – dodaje.

Z końcem maja zakończyć ma się także relokacja siedziby firmy ze Szczecina do Warszawy. Jest to proces, który został podzielony na fazy, aby zmiana przebiegała płynnie, a biznes funkcjonował bez zakłóceń.

Netto zapowiada także kontynuację działań, które mają na celu wspieranie społeczności lokalnych. Na początku lutego sieć przedstawi wyniki programu Sąsiedzka Moc, w ramach którego Netto Polska sfinansuje łącznie 50 inicjatyw lokalnych, zgłoszonych przez osoby indywidualne, jak i organizacje w całej Polsce.