Netto po Tesco w Dekadzie Nowy Targ

Kilka miesięcy temu spółka Salling Group, która jest właścicielem marki Netto, przejęła Tesco Polska, co pozwala jej w ramach rebrandingu rozszerzać portfolio o kolejne lokale. We wrześniu sieć przekroczyła symboliczną granicę 500 lokalizacji w Polsce, w których już prowadzi działalność. Wśród nich znalazły się punkty sprzedaży w Dekadzie Skierniewice i Dekadzie Myślenice, a w październiku dołączy do nich także nowo otwarty lokal w Dekadzie Nowy Targ. Do końca roku planowane jest otwarcie ok. 200 nowych salonów marki.

– Nasze centrum handlowo-komunikacyjne jest bardzo dobrze przystosowane do potrzeb mieszkańców Nowego Targu i okolic, zarówno pod względem infrastruktury, jak i oferty. Współpraca z Netto to efekt realizacji strategii rozwoju, w której przykładamy dużą wagę do jakości i różnorodności najemców. Obserwujemy, że wzrasta znaczenie czynnika ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca zakupów, konsumenci deklarują także potrzebę skracania czasu przeznaczanego na ten cel. Na tym tle dyskont Netto, podobnie jak obecna już w Dekadzie sieć Pepco, zyskują na popularności. Klienci oczekują funkcjonalnych rozwiązań oraz skumulowania różnorodnego asortymentu i wielu usług w jednym obiekcie – mówi Bartosz Soból, dyrektor centrum handlowego Dekada Nowy Targ.