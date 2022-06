Netto siecią ogólnopolską - przenosi siedzibę do Warszawy

Po konwersji Tesco, która pozwoliła na ekspansję Netto we wschodniej i południowej części Polski, przed siecią kolejny, ważny krok w drodze do dalszego rozwoju. Podjęto decyzję, że rozbudowa zespołu biura głównego będzie wiązać się z przeniesieniem siedziby Netto do Warszawy. Dotychczasowe biuro w Szczecinie będzie działać jako oddział regionalny.