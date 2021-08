Netto uruchamia magazyn w Teresinie. Część powierzchni podnajmie

Tym samym powierzchnia magazynowa Netto, powiększona w maju także o magazyn w Gliwicach, obsługujący wcześniej sieć Tesco, urosła do 176 tys. mkw.

Duńska sieć zaczynała ten rok z trzema centrami dystrybucyjnymi – w Motańcu, Kopytkowie i Domasławie. W ramach przejęcia polskiej części biznesu Tesco Salling Group pozyskał m.in. sklepy oraz dwa nowe centra dystrybucyjne: w Gliwicach i Teresinie. Pierwsze z nich zaczęło funkcjonowanie w maju tego roku. Centrum w Teresinie rozpoczęło towarowanie 9 sierpnia, natomiast jego pierwsza wysyłka towarów do obsługiwanych sklepów nastąpiła 23 sierpnia.

– Przejęcie niemal 300 sklepów Tesco wymaga od nas dużej elastyczności oraz sprawnej sieci logistycznej. Dwa przejęte centra dystrybucji idealnie wpisują się w nasze potrzeby z punktu widzenia ich położenia geograficznego. Magazyn w Gliwicach pozwolił nam znacząco odciążyć Domasław i zapewnił dalszy rozwój na południu. Teresin natomiast umożliwi nam szybki rozwój w centralnej i wschodniej części kraju. Obie lokalizacje są również strategiczne z transportowego i kosztowego punktu widzenia. Jeszcze przed przejęciem Tesco, gdy dokonywaliśmy analizy naszej siatki logistycznej, niemal dokładnie w tych punktach planowaliśmy otwarcia naszych nowych magazynów – mówi Przemysław Podsiadły, Head of Supply Chain & Logistics Netto.

Centrum dystrybucyjne w Teresinie posiada w sumie 225 ramp rozładunkowych i załadunkowych oraz cztery strefy temperaturowe, które umożliwiają składowanie towarów w odpowiednich warunkach. Magazyn będzie obsługiwał sklepy znajdujące się w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, lubelskim, i podlaskim. W chwili rozpoczęcia jego działalności będzie to 75 placówek.

Nowe centrum dystrybucyjne to 52 tys. m² powierzchni magazynowej. O tyle samo zwiększyła się powierzchnia dystrybucyjna Netto w maju tego roku dzięki otwarciu magazynu w Gliwicach. Oznacza to, że w 2021 roku powierzchnia magazynowa Netto wzrosła z 72 tys. m² do 176 tys. m², a więc ponad dwukrotnie.

– Przejmując centra dystrybucyjne w Gliwicach i Teresinie, w rzeczywistości zyskaliśmy dwa razy więcej przestrzeni niż potrzebowaliśmy. W pierwszej fazie procesu konwersji Tesco do Netto posiadanie dodatkowej powierzchni magazynowej było dla nas wygodne, bo pozwalało na samodzielną dystrybucję wyposażenia do otwieranych sklepów, ale już teraz musimy mocno skupić się na zmniejszeniu tych powierzchni. Jednym ze scenariuszy, nad którym pracujemy, jest podnajem powierzchni firmom zewnętrznym. Jesteśmy gotowi do rozmów z zainteresowanymi – mówi Przemysław Podsiadły.