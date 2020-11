Netto wchodzi do Cieszyna

Od 19 listopada br. mieszkańcy śląskiego Cieszyna mogą zrobić zakupy w nowo otwartym sklepie Netto. To pierwsza placówka dyskontera w tym mieście.

Sieć kontynuuje ekspansję na terenie kraju, realizując w ten sposób swoją strategię opartą o koncept 3.0. Model Netto 3.0. powstał w odpowiedzi na bieżące oczekiwania konsumentów, a także najnowsze trendy rynkowe.

Dostępny asortyment obejmuje m.in. świeże warzywa i owoce, a także znajdujące się na „Półce zdrowia” produkty bezglutenowe, bezlaktozowe i bezcukrowe oraz artykuły z certyfikatem BIO i eko. Zadbano też o strefę TO GO z gotowymi przekąskami oraz pieczywo, wypiekane we własnej sklepowej piekarni. Na terenie cieszyńskiej placówki znajdą się ponadto punkty z artykułami od lokalnych producentów ze Śląska, m.in. stoisko mięsne Madej Wróbel – rodzinnego zakładu działającego od 1992 roku a także piekarnia i cukiernia Bethlehem, wywodząca się z miejscowości Pierściec w powiecie cieszyńskim, oferująca tradycyjne pieczywo, wyroby cukiernicze i ciastka.

- Realizując naszą strategię opartą o koncept 3.0., na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby klientów, ale co ważne, wszystko, co robimy jest też zgodne z naszą polityką odpowiedzialności społecznej – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Tym razem Netto zawitało do Cieszyna. To nasz pierwszy sklep w tym mieście. Mamy nadzieję, że mieszkańcom przypadnie do gustu skandynawska prostota, ale też i wyrazistość naszej nowej placówki, a bogata oferta produktowa i komfort robienia zakupów sprawią, że będzie to ich ulubione miejsce codziennych sprawunków – dodaje.

Oprócz otwarć nowych placówek, sieć prowadzi równolegle intensywny remodeling już istniejących. W efekcie, już ponad 150 sklepów funkcjonuje – w mniejszym lub większym stopniu – zgodnie z nowym modelem Netto.

Obecnie, po 25 latach od rozpoczęcia działalności w Polsce, Netto posiada blisko 400 sklepów oraz trzy magazyny dystrybucyjne, dzięki czemu zajmuje trzecią pozycję na polskim rynku dyskontów. Dzięki umowie zawartej z właścicielem sieci handlowej Tesco w czerwcu 2020 r., Netto przejmie całą polską działalność spółki, zwiększając swój stan posiadania o ok. 300 sklepów i dwa centra dystrybucji.