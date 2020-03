Netto wprowadza zbliżeniowe transakcje do 100 zł bez PINu

Netto zmienia ustawienia terminali, by umożliwić zapłatę zbliżeniowo za zakupy do 100 zł bez konieczności potwierdzania ich kodem PIN we wszystkich sklepach sieci.

Netto zmienia ustawienia terminali, aby umożliwić klientom płacenie za zakupy zbliżeniowo bez konieczności podawania kodu PIN. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki zwiększeniu przez operatorów kart płatniczych maksymalnych kwot transakcji bezdotykowych. Opcja od środy będzie dostępna we wszystkich sklepach sieci. Jej celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa klientom oraz sprzedawcom.