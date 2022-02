Netto wycofuje z oferty rosyjskie i białoruskie produkty

- Netto solidaryzuje się z Ukrainą. Organizujemy pomoc rzeczową, którą przekażemy Caritas Polska na poczet wsparcia naszych sąsiadów, doświadczających trudnej sytuacji w swojej ojczyźnie. Koce, ręczniki, kołdry, środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia – to najbardziej potrzebne produkty, które przygotowujemy do przekazania-podała sieć kilka dni temu w mediach społecznościowych.

Bojkot rosyjskich produktów

Akcja bojkotu rosyjskich i białoruskich produktów objęła już sieci działające w krajach bałtyckich, w tym m.in. Maximę, Norfę, Coop czy Rimi.



W Polsce Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego zaapelowała o zerwanie stosunków biznesowych z firmami zarejestrowanymi w Rosji i Białorusi oraz zaprzestanie kupowania rosyjskich i białoruskich produktów. Jej zdaniem "w ten sposób możemy osłabić agresora".

Na wycofanie produktów rosyjskich zdecydowały się także Lisek.app oraz sieć marketów budowlanych HIPPER.pl.