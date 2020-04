Netto: Za 40 zł wydane na zakupy saszetka z masą plastyczną dla dziecka

6 kwietnia, w sieci handlowej Netto startuje nowa kampania lojalnościowa – „Masa Kreatywności”. Klienci dyskontu w zamian za zakupy otrzymają saszetki z masą plastyczną Hey Clay.

W zamian za zakupy w Netto, od 6 kwietnia do 13 czerwca 2020 r., za wydane 40 zł można otrzymać jedną saszetkę z 5 g masy Hey Clay. Dodatkowo zakup wybranych produktów takich producentów jak: Unilever, Mlekovita, Kruszwica, Frito-Lay czy Upfield uprawnia do odebrania dodatkowej saszetki Hey Clay.

Masa dostępna jest w osiemnastu jaskrawych kolorach. Jest bezpieczna dla dzieci, nie brudzi dłoni ani ubrań, jest nietoksyczna i biodegradowalna, zastyga w ciągu 24 godzin, nie kruszy się, nie pęka.

W każdej saszetce znajduje się także 1 znaczek. W skład kolekcji wchodzą również dodatkowe produkty, np. pudełko-niespodzianka z 5 pojemnikami z masą. Oferta obejmuje także Megapakę, czyli zestaw wszystkich 18 dostępnych kolorów masy. Po uzbieraniu 6 znaczków klienci zyskują możliwość zakupu maskotki w kształcie jednego z bohaterów kampanii. Cena zakupu pluszaka to 24,99 zł. Maskotki bez okazywania kolekcji znaczków kosztują 59,99 zł.



Klienci Netto uzyskają dostęp do aplikacji Hey Clay z interaktywnymi instrukcjami tworzenia 12 postaci ze świata kosmitów i potworów, będących bohaterami akcji. Na potrzeby akcji lojalnościowej powstała także strona internetowa www.masakreatywnosci.netto.pl.

„Masa Kreatywności” to kolejna kampania lojalnościowa przygotowana przez sieć sklepów Netto we współpracy z TCC Retail Marketing.