Netto zmienia siedzibę - przeprowadza się do Warszawy

Netto Polska zajmie ok. 2000 mkw. powierzchni w budynku Harmony Office Center D. Proces przenoszenia się do nowej siedziby rozpocznie się jesienią br., a jego zakończenie planowane na wiosnę 2023 r.

Zmiana lokalizacji siedziby biura głównego Netto Polska jest kolejnym ważnym krokiem tuż po konwersji Tesco i ekspansji we wschodniej i południowej Polsce.

W ciągu ostatniego roku, po przejęciu niemal 300 sklepów Tesco, Netto Polska powiększyło się do 650 placówek w całym kraju. To doskonały moment na podjęcie działań mających na celu zapewnienie dalszego rozwoju biznesu i rozbudowanie zespołu, którego wsparcia potrzebujemy w dążeniu do dalszego wzrostu – informuje Hugo Mesquita, CEO Netto Polska.