Nice To Lidl You. Lidl rekrutuje w kinie. Ile płaci?

Nice To Lidl You” to hasło nowego projektu wizerunkowo-rekrutacyjnego Lidl Polska. Sieć spotka się z przyszłymi pracownikami na sali poznańskiego Kina Muza. Wydarzenie z prelekcjami ekspertów oraz rozmowami 1 na 1 z rekruterami – odbędzie się 7 marca br. stacjonarnie o godz. 12- 18 oraz online. Agenda wydarzenia znajduje się na stronie kariera.lidl.pl/nice-to-lidl-you.

Wystąpienia podzielone zostaną na bloki tematyczne, z których każdy zakończy się panelem dyskusyjnym. Eksperci opowiedzą m.in. na czym polega praca w centrali sieci handlowej oraz odkryją branżowe sekrety, dotyczące praktyk z rynku: ekologistyki, well-beingu, technik negocjacyjnych, projektów IT czy online marketingu.

Wydarzenie będzie szansą na krótką rozmowę z doświadczonymi rekruterkami z Lidl Polska, którzy na podstawie CV udzielą porad dot. rynku pracy i prowadzonych rekrutacji. Sieć przygotowała możliwość odbycia rozmowy „1 na 1” online, w aplikacji MS Teams. Wystarczy wejść w formularz i zaznaczyć godzinę konsultacji oraz obszar rozmowy, jak: IT, marketing, praca w centrum dystrybucji czy zarządzanie promocjami.

Komunikacja wydarzenia prowadzona jest w sklepach Lidl Polska oraz w kanałach społecznościowych sieci, m.in. poprzez wydarzenie na Facebooku i LinkedInie.

Celem kampanii jest budowanie marki pracodawcy, poszerzanie świadomości wśród specjalistów, a także dotarcie do osób poszukujących zatrudnienia i studentów oraz absolwentów wkraczających na rynek pracy.

Program stażowy w Lidlu

27 lutego br. Lidl Polska rusza z kolejną edycją programu stażowego „The Lidl Way to Career”. Firma poszukuje 80 studentów oraz absolwentów, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia. Staże będą odbywały się w centrali oraz w kilkunastu biurach w całej Polsce. Uczestnicy będą mieli szansę realizacji własnych projektów, które na zakończenie przedstawią przed zarządem Lidl Polska. Autorzy tych najbardziej udanych otrzymają możliwość rozwoju w firmie





Ile zarabia się w Lidlu?

Przypomnijmy, pod koniec 2022 r. sieć prowadziła kampanię rekrutacyjną pod hasłem: „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!”. Sieć, świętująca w Polsce swoje 20-lecie, podała, że poszukuje aż 1000 osób do pracy w sklepach i magazynach.

Firma oferuje m.in.: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość nauki języków obcych, prywatną opiekę medyczną, a także wysokie zarobki: wyższe niż średnie płace w sektorze handlowym.

W tej chwili w ponad 800 sklepach Lidl Polska pracuje około 25 000 osób.

Tylko w 2022 roku sieć zatrudniła ponad 3000 pracowników.

Pracownicy sklepów zarabiają od 3 750 zł brutto do 4 600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pensja wynosi od 3 850 zł brutto do 4 800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy: od 4100 zł brutto do 5 050 zł brutto. Z kolei rozpoczynający pracę magazynier otrzymuje pensję w wysokości od 4 350 zł brutto do 4 750 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 4 550 zł brutto do 5 000 zł brutto, a po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 4 800 zł brutto do 5 250 zł brutto.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach funkcjonuje około 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 850.