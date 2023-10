Nie tylko w Polsce kontrowersje wokół umów franczyzowych. Trwa przeciąganie liny

Franczyzobiorcy niezadowoleni z nowych umów z Delhaize i Intermarché by Mestdagh

128 sklepów Delhaize i 51 sklepów Intermarché by Mestdagh ma zostać sprzedanych niezależnym przedsiębiorcom, co powoduje spore zamieszanie w branży detalicznej sprzedaży żywności. Organizacje branżowe zrzeszające osoby samozatrudnione, takie jak Unizo i UCM, są zaniepokojone tym, co uważają za niezrównoważone umowy franczyzowe przedstawiane nabywcom tych sklepów. Zeszłego lata niektórzy przedsiębiorcy z Delhaize protestowali już przeciwko zmienionym umowom, które nakładają bardziej rygorystyczne zasady dotyczące asortymentu i cen produktów.

Franczyzobiorcy spotkali się z rządem

Franczyzobiorcy odbyli spotkanie na ten temat z ministrem ds. osób prowadzących działalność na własny rachunek, Davidem Clarinvalem oraz ministrem gospodarki i pracy Pierre-Yvesem Dermagne. Obaj twierdzą, że chcą zapewnić zrównoważone stosunki handlowe i praktyki w sektorze handlu. Clarinval przeanalizuje umowy i jeśli okaże się, że pewne klauzule lub praktyki są nieuczciwe, obiecuje podjąć działania.