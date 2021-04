Niebawem konsultacje ws. ROP. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Branża z niecierpliwieniem czeka na wytyczne ws. ROP, fot. shutterstock

Nowe regulacje w zakresie systemu rozszerzonej odpowiedzialność producenta zostaną przyjęte w połowie 2021 roku, a w życie wejdą 1 stycznia 2022 r.

Posłanka Magdalena Łośko na początku lutego wystosowała interpelację poselską ws. wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Czytamy: " Dotychczasowe działania rządu nie zapewniły terminowego i prawidłowego przeniesienia na grunt prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Termin na transpozycję dyrektywy minął 5 lipca 2020 r.

Z zapisów dyrektywy wynika konieczność wprowadzenia na gruncie prawa krajowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów w odniesieniu do wszelkich opakowań. Co prawa przepisy regulujące te kwestie muszą wejść w życie do końca 2024 roku, jednak producenci potrzebują czasu, aby przygotować się do nowych rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Zbyt późne wdrożenie dyrektywy może zaważyć na nieosiągnięciu stale rosnących wymogów w dziedzinie gospodarki odpadami przez wielu producentów."

8 marca na interpelację odpowiedział Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czytamy w niej:

(...) system rozszerzonej odpowiedzialność producenta (ROP) dla opakowań już funkcjonuje w kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114). Natomiast przepisy tej ustawy zostaną dostosowane do nowych wymagań dla systemów ROP określonych w art. 8 i 8a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów. Zgodnie z ww. przepisami dyrektywy 2008/98/WE m.in. zwiększona zostanie odpowiedzialność finansowa wprowadzających produkty w opakowaniach za zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów powstałych z opakowań przez nich wprowadzanych do obrotu.

Projekt ustawy transponujący określone postanowienia ww. dyrektywy znajduje się obecnie na etapie wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W kolejnym etapie, po akceptacji przez Kierownictwo Resortu, zostanie przekazany do konsultacji publicznych. Projekt ustawy, oprócz wskazanego powyżej zwiększenia odpowiedzialności przedsiębiorców za wprowadzone opakowania, przewiduje także ustanowienie m.in. mechanizmu eko-modulacji (zróżnicowanie stawek opłat w odniesieniu do wprowadzanych opakowań), określenie organu nadzorczego nad systemem (regulator), zwiększenia nadzoru nad uczestnikami systemu czy wyeliminowanie zidentyfikowanych luk systemowych (np. w zakresie dokumentacji potwierdzającej przetworzenia odpadów opakowaniowych). (...)

Planowane jest przyjęcie nowych regulacji w połowie 2021 roku a ich wejście w życie 1 stycznia 2022 r. Planowane przepisy przewidują także okresy przejściowe dla niektórych z proponowanych nowych rozwiązań.