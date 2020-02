Nielsen: W ciągu roku ubyło w Polsce 5 tys. sklepów, w ciągu dwóch lat - 7 tys.

Fot. Shutterstock

Na koniec 2019 roku było w Polsce ok. 95 tys. sklepów (bez specjalistycznych), czyli mniej o niemal 5 tys. niż jeszcze rok temu i o 7 tys. niż 2 lata temu. Znikają głównie najmniejsze sklepy spożywcze (poniżej 100m2). Tymczasem supermarkety i dyskonty po raz kolejny powiększyły swoją numerykę. Badanie liczebności i struktury handlu w Polsce prowadzone przez Nielsena pokazuje dynamikę i zmiany zachodzące na rynku handlu detalicznego.

- Opublikowany właśnie Universe Update Nielsena to kompleksowe źródło wiedzy o trendach w polskim handlu i podstawa analizy rynku FMCG w Polsce. Najnowsze wyniki wskazują na dalsze umacnianie się zjawisk, które Nielsen zauważył już wcześniej. Współczesny polski shopper stawia wysokie wymagania. Oczekuje dobrze przygotowanej oferty, szerokiego wyboru, atrakcyjnych promocji i jednocześnie to wszystko ma być na wyciągnięcie ręki – blisko, szybko i wygodnie - - mówi Marcin Cyganiak, Dyrektor Handlowy Nielsen Connect w Polsce.

- Wyniki Universe Update wyraźnie wskazują związek pomiędzy zaspokajaniem tych potrzeb a trendem liczebności poszczególnych kanałów. Rośnie liczba dyskontów i supermarketów przy jednoczesnym spadku numeryki sklepów małych (poniżej 40m2) oraz średnich (41-100m2). Na uwagę zasługuje również kanał drogerii. Jako całość, jego numeryka jest stabilna, natomiast analizując głębiej, widoczny jest dynamiczny wzrost sieci drogeryjnych, przy jednoczesnym spadku liczby tradycyjnych, niezależnych placówek. Ponadto w ostatniej fali badania Nielsen odnotował również niewielki wzrost liczby stacji benzynowych - mówi Marcin Cyganiak, Dyrektor Handlowy Nielsen Connect w Polsce.

Co ciekawe, z danych Nielsena wynika, że pomiędzy rokiem 2017 a 2018 liczba hipermarketów spadła o 5 placówek. Badanie z połowy roku 2019 wykazało wzrost tej liczby o 1 sklep. Natomiast koniec roku 2019 pokazał zamknięcie aż siedmiu placówek.

W sumie - liczba hipermarketów zmjieszyła się z 346 sklepów w 2017 roku do 335 na koniec 2019 roku.

Mocno rosła liczba supermarketów i dyskontów. W 2017 roku liczba supermarketów wynosiła 3690 placówek, rok później było to 3964, a na koniec 2019 roku 4148. Z kolei liczba dyskontów na polskim rynku wzrosła z 3849 w 2017 roku do 4140 na koniec 2019 roku.

Universe Update to cykliczne badanie liczby sklepów w Polsce służące do ekspandowanie danych sprzedażowych z próby sklepów. Aktualizacja odbywa się dwa razy w roku za pomocą dwóch metod: spisu placówek handlu wielkoformatowego oraz badania na podstawie próby establishment survey wykorzystywanego do zbierania informacji o sklepach handlu małoformatowego. Badanie pozwala ustalić liczbę sklepów oraz ich charakterystykę.