Nieoczekiwana usługa w sklepach Biedronka. Nowy-stary partner

Właścicielem Lola Market jest spółka Glovo Infrastructure Sp. z.o.o z Łodzi. Jej jedynym wspólnikiem jest RESTAURANT PARTNER POLSKA. A jej wspólnikiem jest GLOVOAPP23, S.A.

Usługa dostępna jest w Warszawie, a jej realizacją zajmie się 15 sklepów sieci Biedronka, pokrywających zasięgiem dostaw obszar zamieszkały przez ponad 1,2 mln mieszkańców stolicy.

Zakupy z Biedronki można zamawiać przez Lola Market

Zamówienia składane online w aplikacji bądź na stronie Lola Market lolamarket.com/pl/pl/ będą kompletowanie i dowożone do klienta przez tę samą osobę, personal shoppera, której zadaniem jest kompleksowa realizacja zakupów. Biedronka jest pierwszym i obecnie jedynym partnerem Lola Market w Polsce.

Czym charakteryzuje się Lola Market?

Co charakteryzuje ten serwis? Shopper/Asystent zakupów, w razie braku produktu będzie kontaktował się z klientem telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji, aby zaproponować produkt zastępczy. Finalnie to klient decyduje, czy skorzysta z zamiennika. Klient w tej sytuacji będzie miał też możliwość poprosić o produkt, który jest w ofercie sklepu stacjonarnego, ale który niekoniecznie musi być w danej chwili w ofercie na platformie Lola Market, np. produkt z oferty tymczasowej.

Zakupy w Biedronce będą dostarczane przez Lola Market bez opłat, o ile ich wartość przekroczy 250 zł. Za dostawę koszyka wartego między 150 (minimalna wartość zamówienia) a 250 zł klient zapłaci 14,99 zł. Ceny produktów będą tak samo atrakcyjne jak w sklepach stacjonarnych, a asortyment będzie stopniowo zwiększany.

- W ofercie Biedronki poprzez aplikację Lola Market będzie dostępna podobna liczba produktów jak w sklepie Internetowym Biedronki w Glovo, czyli około 3500 artykułów. Najkrótszy czas realizacji dostawy od chwili złożenia zamówienia do momentu otrzymania produktów wyniesie godzinę. Lola Market działała przez długi czas w Hiszpanii, na polski rynek wchodzi w czerwcu od razu z tak renomowanym partnerem jak Biedronka - komentuje Dominik Prus-Wiśniowski, menedżer ds. projektów cyfrowych w sieci Biedronka

Współpraca Biedronki z Lola Market to uzupełnienie i wzbogacenie coraz szerszej oferty e-commerce największej polskiej sieci handlowej, która dotąd opierała się na usługach realizowanych we współpracy z Glovo: standardowej dostawy realizowanej ze sklepów stacjonarnych sieci oraz usłudze ekspresowej dostawy zakupów BIEK. W skład oferty e-commerce sieci wchodzi również sklep Biedronka Home (home.biedronka.pl) z produktami przemysłowymi do domu i ogrodu, elektroniką oraz tekstyliami, który właśnie świętuje swoje pierwsze urodziny.