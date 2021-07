Niespodziewana zmiana prezesa Grupy Schwarz. Stery obejmuje właściciel

Klaus Gehrig opuszcza Grupę Schwarz; fot. shutterstock

Klaus Gehrig, prezes Grupy Schwarz, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska. Gehrig pełnił funkcję CEO przez 17 lat. Jego obowiązki tymczasowo przejął 81-letni Dieter Schwarz, właściciel spółki. Trwają poszukiwania nowego prezesa.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez detalistę, rezygnacja Gehriga to wynik nieporozumienia w „bardzo ważnej sprawie”, której nie można było rozwiązać.

Schwarz, który przejął kontrolę nad przedsiębiorstwem Lidl & Schwarz KG, podziękował odchodzącemu Gehrigowi za „wielką pracę rozwojową” wykonaną w ciągu ostatnich kilku lat.

Gehrig jest uważany przez wielu ekspertów za architekta imperium Grupy, która jest właścicielem sieci Lidl i Kaufland. Grupa Schwarz jest obecnie w 33 krajach na całym świecie, ma obroty w wysokości 113 miliardów euro.

Dieter Schwarz, właściciel Schwarz Gruppe, objął funkcję dyrektora generalnego do czasu przejęcia obowiązków przez Gerda Chrzanowskiego, obecnego prezesa zarządu Lidla.

Pojawiły się spekulacje na temat przyczyn odejścia Gehriga, a media zasugerowały, że problem dotyczył zatrudniania większej liczby kobiet na najwyższe stanowiska w grupie, zwracając uwagę na niedawne odejście Melanie Köhler.

W innym miejscu media piszą, że Gehrig starał się zablokować awans Chrzanowskiego w firmie.

W kwietniu Lidl ogłosił powołanie nowego dyrektora naczelnego do rozwijającego się amerykańskiego biznesu, a jego stery przejął były prezes Lidl Polska Michał Lagunionek – czwarta osoba, która to zrobiła od czasu, gdy detalista po raz pierwszy wkroczył do Stanów Zjednoczonych w 2013 roku.