Nowa funkcjonalność w aplikacji Żappka

W aplikacji mobilnej żappka pojawiła się możliwość odbioru przesyłek przy użyciu kodu kreskowego. Aby z niej skorzystać, trzeba uruchomić w aplikacji usługę Żappka Post, która pozwala także na śledzenie zamawianych przesyłek.

Nowa funkcjonalność Żappka Post pozwoli sieci na usprawnienie procesu odbioru przesyłek, a dla jej klientów oznacza prosty, wygodny i bezpieczny, bo bezdotykowy, odbiór paczek obok domu.

By skorzystać z nowej funkcjonalności należy pobrać najnowszą wersję żappki i uzupełnić w niej numer telefonu, który został wykorzystany do rejestracji konta podczas zakupów online. Konieczne jest także wyrażenie zgody na odbiór przesyłek przy użyciu kodu kreskowego. Od tego momentu użytkownik żappki będzie dostawał na podany numer telefonu powiadomienia o wszystkich wysyłanych do sklepów sieci Żabka przesyłkach, wraz z informacją, do kiedy może je odebrać. Do odbioru przesyłki będzie upoważniał kod kreskowy, który wygeneruje aplikacja. Po jego zeskanowaniu, sprzedawca wyda nam naszą paczkę.