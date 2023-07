Nowa odsłona znanego sklepu. Wyremontowany supermarket zaprasza mieszkańców Lubonia

Sklep w Luboniu przeszedł duże zmiany. W trakcie remontu odświeżone zostały ściany, a całe wyposażenie zostało wymienione. Nowy wystrój sklepu przy ulicy Żabikowskiej 64 nawiązuje do eleganckiego i nastawionego na wygodę klientów stylu skandynawskiego, bazującego na naturalnych materiałach wykorzystanych w aranżacji wnętrza czy stonowanym oświetleniu. Wdrożony został także system audio, dzięki czemu zakupom towarzyszy delikatna muzyka w tle, a żaden ważny komunikat nie ujdzie uwadze klientów.

Netto w Luboniu na nowo

Jednym z najważniejszych udogodnień odświeżonego sklepu Netto w Luboniu są kasy samoobsługowe. Dzięki nim klienci szybko i wygodnie zapłacą za zakupy, oszczędzając czas. Drugą kluczową zmianą jest utworzenie strefy bake off, która pozwala oferować jeszcze ciepłe, odpieczone na miejscu pieczywo. Do wyboru jest kilka rodzajów chlebów, różne typy bułek, jak również słodkie i słone przekąski: croissanty, waniliowe rurki czy paszteciki z pieczarkami.

- Cieszymy się, że możemy zaoferować klientom Netto w Luboniu zupełnie nową jakość zakupów. Zadbaliśmy o to, by zakupy w odświeżonym sklepie nie były traktowane jako obowiązek, a przyjemne doświadcznie. – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – W tej lokalizacji jesteśmy od 2011 roku, mamy nadzieję, że po remoncie stali klienci odczują różnicę, a nowy wygląd i oferta sklepu przyciągnie też nowych klientów.

Remont w Luboniu był okazją do poszerzenia asortymentu w kluczowych kategoriach. Do dyspozycji klientów oddana została m.in. bogatsza strefa warzyw i owoców oraz oferta to go, czyli produktów gotowych do spożycia bez uprzedniej obróbki termicznej. W tej kategorii znajdują się np. gotowe sałatki.