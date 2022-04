Nowa oferta produktów świeżych w Polomarkecie i nowe urządzenia chłodnicze

Najnowsze regały przyścienne, które pojawiły się w sklepach POLOmarket, przeznaczone są do samoobsługi. Klienci znajdą w nich świeże mięso i ryby pakowane. Lodówki zostały oznaczone w specjalny sposób, dzięki czemu wyróżniają się w przestrzeni sprzedażowej sklepów. POLOmarket w pierwszym etapie wprowadził nową ofertę do kilkudziesięciu obiektów. Warto podkreślić, że sieć od początku funkcjonowania bardzo mocno stawia na ofertę produktów świeżych oraz ultraświeżych. Sprzedaż m.in. świeżego mięsa prowadzi w tradycyjnych ladach mięso-wędliniarskich z obsługą, a pod marką własną Master Fish, POLOmarket oferuje szeroki wybór mrożonych ryb i owoców morza. Wprowadzając świeże produkty pakowane, sieć wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów co do możliwości szybkich i wygodnych zakupów. Poszerzeniu asortymentu towarzyszy akcja marketingowa „Świeże mięso, świeże ryby, nic na niby!”.

Zrównoważona cyrkulacja chłodnego powietrza

Wprowadzając nowości do swojej oferty, POLOmarket postawił po raz kolejny na ich ekspozycje w oparciu o nowe urządzenia chłodnicze. Nowe regały zapewniają dużą przestrzeń i równomierne chłodzenie całej powierzchni ekspozycyjnej. Posiadają drzwi modularne i można je ustawiać w ciągi chłodnicze. Urządzenia pracują autonomicznie, wykorzystując przyjazny dla środowiska propan (R290). Zapewnia on o wiele lepszą wydajność, niż tradycyjne czynniki chłodnicze. Zrównoważona cyrkulacja chłodnego powietrza między półkami sprawia, że produkty dłużej zachowują świeżość, a podwójne kurtyny powietrzne wpływają na oszczędność energii. Nowe urządzenia wprowadzone przez POLOmarket mają zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej i bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.

Warto dodać, że POLOmarket od wielu lat inwestuje także w nowoczesne urządzenia chłodnicze zasilane CO² lub glikolem, która są zarówno energooszczędne, jak i bardzo wydajne, tym samym konsekwentnie realizując cele w zakresie ograniczania śladu węglowego.