Nowe obostrzenia: 5 osób na jedną kasę w sklepie w strefie czerwonej

fot. shutterstock

5 osób na jedną kasę - to najnowsze obostrzenia rządu dla stref czerwonych. Wejdą one w życie 17 października. W strefie czerwonej znajdują się obecnie 152 powiaty.

- Nasze strategiczne cele to chronić życie i zdrowie Polaków. Chrońmy przede wszystkim osoby starsze. Nasz drugi cel to utrzymanie wydolności służby zdrowia, a trzeci cel to utrzymanie miejsc pracy - mówił premier Morawiecki.

- Nie jesteśmy skazani na: albo brak obostrzeń albo całkowity lockdowny - dodał premier.

- Chcemy, żeby gospodarka możliwie w dużym zakresie dalej pracowała - mówił Mateusz Morawiecki.

- Podstawowe zalecenie to zostań w domu - jeżeli ktoś może pracować zdalnie, powinien to zrobić. Przestaliśmy się dystansować, wróciliśmy do wcześniejszych kontaktów społecznych. Musimy wrócić do zaleceń z wiosny - zalecał premier.

Polska zajmuje 17. miejsce w Europie pod względem zachorowań na 100 tys. mieszkańców.

Poniżej najważniejsze nowe obostrzenia:

- W strefie żółtej działalność gastronomiczna będzie możliwa w godzinach 6:00 - 21:00. Poza tymi godzinami dostarczanie jedzenia wyłącznie na wynos. W lokalach będzie mógł być zajęty co drugi stolik.

- W strefie żółtej od 19 października w weselach i konsolacjach będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 osób. Wesela bez możliwości tańca.

- Szkoły średnie i wyższe wchodzą w tryb nauczania hybrydowego. Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni.

- W strefach żółtych w transporcie publicznym może być zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich.

- W strefie czerwonej, w sklepach będzie mogło przebywać maksymalnie pięć osób na jedną kasę. wprowadzono zakaz organizacji wesel i konsolacji. W zgromadzeniach może brać udział maksymalnie 10 osób.

- Szkoły ponadpodstawowe i uczelnie przechodzą w tryb pracy zdalnej.