Nowe ograniczenia w Wielkiej Brytanii - szefowie sieci handlowych proszą klientów, aby nie panikować

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił, aby Brytyjczycy w miarę możliwości pracowali z domu. Nakazał także wczesne zamykanie restauracji i barów, aby stawić czoła nagłemu wzrostowi zakażeń koronawirusem. Dave Lewis, szef Tesco, zaapelował, aby jego rodacy nie panikowali i nie robili niepotrzebnych zapasów.

Decyzja brytyjskiego rządu wywołała spekulacje na temat tego, czy może dojść do gromadzenia zapasów przez konsumentów lub wykupowania artykułów spożywczych ze sklepów.

Dave Lewis zapewnia, że zapasy żywności są obfite. – Nie chcemy powrotu do niepotrzebnej paniki na zakupach, ponieważ powoduje to napięcie w łańcuchu dostaw, które nie jest konieczne. Dlatego po prostu zachęcamy klientów do kontynuowania zakupów w normalny sposób – wskazuje Lewis.

Szef Tesco zaznacza, że spodziewa się tylko niewielkiego wzrostu w zakresie gromadzenia zapasów przez gospodarstwa domowe.

Podobne przesłanie ma sieć Aldi prosząc o spokojne, racjonalne zakupy.