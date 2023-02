Nowe twarze w handlu. 10 kluczowych zmian na stanowiskach kierowniczych

1. Krzysztof Kamiński opuszcza Netto, jest już nowy dyrektor

Sieć Netto w styczniu br. straciła wiceprezesa i dyrektora operacyjnego. Firmę postanowił opuścić Krzysztof Kamiński. Jak podsumował lata spędzone w Netto?

- Po ponad trzech fantastycznych latach przyszedł czas na zmiany. Dzień dzisiejszy jest moim ostatnim w Netto Polska. Chciałbym podziękować za te prawie 3,5 roku wspólnej pracy wszystkim koleżankom i kolegom w Biurze Głównym, w sklepach i magazynach. Wiele wspólnie osiągnęliśmy; nasza firma urosła z niespełna 380 sklepów do ponad 660, wiele naszych sklepów zmieniło się bardzo mocno - wierzę, że na lepsze. Rozwijaliśmy koncept 3.0, który stanowi już 70% wszystkich sklepów Netto, skutecznie przeprowadziliśmy konwersję i integrację Tesco Polska, szeroki asortyment świeżego pieczywa z własnej piekarni trafił do ponad 450 sklepów, wprowadziliśmy kasy samoobsługowe, nową komunikację cenową i wiele innych projektów, które wydarzyły się w tym czasie. Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu, pracy, zaangażowaniu i sercu wspaniałego zespołu. Za to wszystko bardzo dziękuję. To był dla mnie osobiście wspaniały czas - napisał.

Krzysztof Kamiński przed dołączeniem do zespołu Salling Group pracował w Tesco Polska. Swoją karierę w tej firmie rozpoczął we wrześniu 2008 r.

Nowym dyrektorem operacyjnym został Marcin Grossy. Grossy z firmą Netto związany jest od 2001 r. Zaczynał od stanowiska kierownika placówki w Szczecinie . Następnie pełnił rolę kierownika okręgowego i regionalnego, by później, z poziomu centrali, przejąć odpowiedzialność za egzekucję strategii operacyjnej i zarządzanie procesami, w tym w zakresie wsparcia operacji. Odpowiadał również za integrację Tesco i Netto w wymiarze operacyjnym.

Marcin Grossy

2. Unilever ma nowego szefa. Transfer z Heinz

Kilka dni temu pisaliśmy, że Hein Schumacher zastąpi Alana Jope na stanowisku prezesa (CEO) koncernu Unilever.

To nie pierwszy raz, kiedy Schumacher zagości na korytarzach Unilever – w latach 1997-2001 pracował jako dyrektor finansowy w niemieckim oddziale koncernu – zanim przeniósł się do firmy Ahold w Azji i Ameryce Środkowej, a następnie dołączył do Heinza, gdzie przez dziesięć lat pełnił różne funkcje.

Hein Schumacher

3. Thierry Cotillard - kim jest nowy szef Muszkieterów?

24 stycznia 2023 r., odbyło się Walne Zgromadzenie właścicieli sklepów będących wspólnikami Grupy Muszkieterów. Podczas obrad wybrano nowego prezesa Spółki Les Mousquetaires (SLM), naczelnego organu Grupy we Francji. Został nim Thierry Cotillard, stanowisko objął z dniem 24 stycznia br.

Thierry Cotillard został zatrudniony w Grupie Muszkieterów w 1999 r. Na początku zajmował się rozwojem szyldu Intermarché we Włoszech. W kolejnych latach (2002-2004) był sekretarzem generalnym Regionu Środkowy-Zachód we Francji, a potem (2005-2007) sekretarzem generalnym szyldu Vêtimarché.

W 2007 r. został przedsiębiorcą w Grupie Muszkieterów, by w kolejnym roku otworzyć swój pierwszy punkt sprzedaży. Jednocześnie od 2012 do 2015 roku pracował na rzecz wszystkich Muszkieterów w dziale Ofert Intermarché, a w latach 2014-2015 był współzarządzającym największą centralą zakupową we Francji INCAA.

W kwietniu 2015 r. został powołany na prezesa zarządu szyldów Intermarché i Netto, funkcję tę piastował do listopada 2020 r. W tym okresie szyld Intermarché unowocześnił swoje koncepty, ofertę, wizerunek i stał się liderem wzrostów, zyskując dodatkowe 1,5 punktu udziałów w rynku francuskim.

Dzisiaj Thierry Cotillard jest przedsiębiorcą prowadzącym trzy punkty sprzedaży Intermarché w Issy-les-Moulineaux i w Boulogne-Billancourt, posiada też udziały w sklepach Bricoramy w Boulogne-Billancourt oraz w Sèvres (sieć Bricorama została przejęta przez Grupę Muszkieterów w 2018 r.).

Przez ostatnie dwa lata Thierry Cotillard poświęcił się zarządzaniu i rozwojowi swoich przedsiębiorstw, zaangażował się również w projekty społeczne, takie jak utworzenie w 2020 roku szkoły Collège Citoyen de France, której jest współzałożycielem.

- Jestem zaszczycony zaufaniem, którym mnie obdarzono, proponując mi funkcję prezesa Grupy Muszkieterów, będącej w prawdziwej plejadzie MŚP oraz niezależnych przedsiębiorców z różnych sektorów rynku, działających razem w trosce o lepszą jakość życia dla jak największej liczby ludzi. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czuję się zdeterminowany, aby zjednoczyć wszystkich tych, którzy są dumni z bycia Muszkieterami. Wspólnymi siłami dokonamy transformacji i odniesiemy sukces dzięki naszemu zjednoczeniu i przyświecającej nam wizji niezależności we współzależności – oświadczył Thierry Cotillard.

Thierry Cotillard

4. Nowa dyrektor generalna e-sklepu Barbora

Asta Juodeškaitė została powołana na stanowisko dyrektora generalnego (CEO) spółki Barbora w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia). Zastąpiła na tym stanowisku Andriusa Mikalauskasa. Stanowisko CEO Barbora Polska zajmuje Viktoras Juozapaitis.

Asta Juodeškaitė związana jest z grupą Vilniaus Prekyba, która należy do Maxima Grupė, od 2020 r., kiedy to sprawowała funkcję szefowej HR. Była także członkiem zarządu i szefową HR w spółce Radas i jej spółce zależnej Barbora.

5. Nowa menadżerka w Action Polska

Ewa Dawiec, pracująca wcześniej w Action na stanowisku HR Business Partner, przejęła rolę HR Managera marki w Polsce. Zastąpiła Piotra Machowskiego, który zarządzał kadrami Action w Polsce od 2017 roku, a teraz został awansowany na stanowisko Head of HR Operations.

Jako Country HR Manager Ewa Dawiec jest odpowiedzialna za wdrażanie i realizowanie polityki HR Action w Polsce, poprzez dostosowywanie globalnej strategii marki do specyfiki polskiego rynku. Objęła nadzór nad kluczowymi procesami HR firmy jak rekrutacja oraz system szkoleń i rozwoju pracowników. Odpowiada także za dalsze usprawnianie wewnętrznych systemów i narzędzi, wykorzystywanych w codziennej pracy swojego działu. Jako nowy HR Manager w Polsce, Ewa Dawiec jest odpowiedzialna za bieżące zarządzanie pracą podległych jej zespołów i tworzenie dla nich przyjaznego oraz sprzyjającego samorozwojowi środowiska pracy.

6. Maciej Dulski w MediaMarktSaturn

W styczniu do zespołu MediaMarktSaturn Polska dołączył Maciej Dulski. Objął stanowisko dyrektora e-commerce & trade marketingu. Do jego zadań należy m.in. wzmocnienie sprzedaży omnichannel i poprawa doświadczeń zakupowych. Maciej Dulski zastąpił na tym stanowisku Pawła Kuźmę.

Maciej Dulski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze digital i e-commerce, które zdobywał w firmach takich jak YOPE, Veepee, Allegro czy Tchibo, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój sprzedaży online, budowanie i wdrożenie sklepów internetowych oraz tworzenie i realizację strategii e-commerce.

W MediaMarktSaturn będzie odpowiadał za strategię i rozwój e-commerce, budując jednocześnie najlepsze doświadczenia zakupowe użytkowników nowych technologii w tym kanale, a także wzmocni działania marki w obszarze trade marketingu. Jego zadaniem będzie również udział w jednym z największych projektów e-commerce na polskim rynku, jakim jest tworzenie nowej platformy online dla sklepu mediamarkt.pl.

7. Zmiany w Hebe

Antonio Farinha, który przez ostatnich 10 lat był związany działem zakupów Hebe, objął stanowisko Digital Business Development Directora w Jeronimo Martins w Porugalii.

Antonio Farinha od ponad 10 lat był związany z Hebe zarządzając działem commercial. Był odpowiedzialny za rozwój asortymentowy sieci. Stanowisko Head of Commercial Department objął w czerwcu 2012 roku. Wczesniej pracował w Jeronimo Martins w Portugalii oraz w Makro.

8. CCC niespodziewanie odwołało Kryspina Derejczyka ze stanowiska wiceprezesa

17 stycznia rada nadzorcza CCC podjęła uchwałę w sprawie odwołania Kryspina Derejczyka z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu.

Obowiązki z obszaru finansowo-księgowego obejmie Łukasz Stelmach, Dyrektor ds. nadzoru finansowego spółek zależnych, który jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w spółce Half Price Sp. z o.o. Nadzór nad obszarem finansowo-księgowym z ramienia zarządu będzie pełnił Marcin Czyczerski, prezes zarządu.

W latach 2003-2015 Kryspin Derejczyk był związany z Grupą Tesco, najpierw w Polsce, a potem w Wielkiej Brytanii.

9. Maxima z nową dyrektor finansową

W styczniu zaszły zmiany w Grupie Maxima, która w Polsce prowadzi sieć Stokrotka. Lauryna Šaltinė zastąpiła Povilasa Šulysa na stanowisku dyrektora finansowego. Povilas Šulys będzie kontynuował karierę w spółce zależnej MAXIMA LT, UAB, jako dyrektor finansowy.

Lauryna Šaltinė dołączyła do grupy spółek „Maxima” w listopadzie 2018 r. jako szefowa Departamentu Kontroli Finansowej i Skarbu, później pełniła funkcję dyrektor finansowej w MAXIMA LT, UAB, a także została powołana na stanowisko członka zarządu MAXIMA LT. Lauryna Šaltinė po krótkiej przerwie w karierze wraca do Grupy.

10. Paweł Kurtasz prezesem PAIH

Rada Nadzorcza PAIH w dniu 10 stycznia powołała na stanowisko prezesa zarządu Pawła Kurtasza. W zarządzie Agencji pozostają Zdzisław Sokal i Piotr Dytko.

Paweł Kurtasz to manager z wieloletnim doświadczeniem i doktor nauk technicznych. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), ukończonych z wyróżnieniem. Przed dołączeniem do PAIH pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.