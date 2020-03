Nowe wytyczne dla sklepów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

MR przygotowało aktualizację zaleceń dla placówek handlowych; fot. shutterstock

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR przygotowało aktualizację zaleceń dla placówek handlowych i usługowych (w szczególności sklepów spożywczych, drogerii, placówek pocztowych, piekarni, pralni).

W obiektach handlowych i usługowych zaleca się:

1. Zwracać klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1-1,5m)

2. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.

4. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności:

Przed rozpoczęciem pracy;

Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;

Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

Po skorzystaniu z toalety;

Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;

Po kontakcie z pieniędzmi;

5. Ograniczać, w miarę możliwości, ekspozycję w punktach handlowych żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta- zwracać uwagę na właściwą higienę

6. Ograniczać możliwość przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).

7. Promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek.

8. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

9. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

10. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

11. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

12. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!