Nowi dyrektorzy logistyki Intermarché i Bricomarché

Rafał Dzido, nowy dyrektor Logistyki Intermarché, posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Zdobywał je pracując dla sieci handlowych takich jak Carrefour, Auchan czy Netto. Nowy dyrektor Logistyki Intermarché specjalizuje się w optymalizacji procesów logistycznych w obszarze łańcucha dostaw produktów świeżych. Doskonale zna systemy umożliwiające śledzenie i kontrolę produktów na poszczególnych etapach procesu logistycznego, nowoczesne narzędzia oceny zagrożeń i międzynarodowe systemy standardów i rozwiązań biznesowych, takie jak GS1 oraz modele automatyzacji i digitalizacji.

Mateusz Krzystański, nowy dyrektor Logistyki Bricomarché, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu centrami dystrybucyjnymi w różnych sektorach. Zdobywał je w branży FMCG, ale także meblarskiej czy elektronicznej. Pracował w strukturach lub na rzecz firm zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, między innymi dla sieci handlowej Auchan, Agata Meble, ABC Data czy FM Logistic. W Bricomarché będzie odpowiadał za to, by procesy logistyczne odbywały się z jednej strony efektywnie, z drugiej były jeszcze bardziej dostosowane do aktualnych potrzeb sklepów w całej Polsce.